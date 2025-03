31 marzo, “Botteghe aperte” in Toscana per le Giornate Europee dei Mestieri d’Arte

Firenze, 31 marzo 2025 – Un viaggio tra le eccellenze dell’artigianato artistico toscano: da oggi al 6 aprile tornano le Giornate Europee dei Mestieri d’Arte (Gema), con una serie di iniziative promosse da Artex - Centro per l’Artigianato Artistico e Tradizionale della Toscana, in collaborazione con Unicoop Firenze, nell’ambito del progetto Officina Creativa Lab, sostenuto dal Comune di Firenze e dalla Regione Toscana, con il supporto dell’European Crafts Alliance e dell’Unione Europea attraverso il progetto Crafting the Future. L’iniziativa, che si svolge in diversi Paesi europei, mira a far conoscere al grande pubblico i mestieri artigiani, valorizzando la trasmissione del sapere e delle tecniche tradizionali. Tema di quest'anno è il legame tra l’artigianato artistico e i territori in cui nasce e si sviluppa. Durante Gema 2025 - dal 31 marzo al 6 aprile - a Firenze sarà possibile visitare alcune delle più prestigiose botteghe artigiane, incontrare i maestri artigiani e scoprire i segreti delle loro lavorazioni. Ecco quali: Argentiere Pagliai (3-4 aprile, ore 10 - 13) Situata nel cuore di Firenze, questa storica bottega è specializzata nella lavorazione dell’argento con tecniche tradizionali tramandate da generazioni. Tra le sue creazioni si trovano raffinati pezzi di argenteria da tavola, gioielli e decorazioni artistiche, realizzati con l’antica tecnica della cesellatura a mano. Franco Ristori (6 aprile, ore 10-13, 16-18). Con oltre cinquant’anni di esperienza, Franco Ristori realizza e restaura cornici d’arte, combinando tecniche antiche e materiali pregiati. Le sue cornici, intagliate e dorate a mano, sono apprezzate da musei e collezionisti di tutta Italia. Giuliana Becattini (5 aprile, ore 11-13, 15.30-18.30). Specializzata nella creazione di abiti e accessori artigianali, la fashion designer utilizza tessuti pregiati e tecniche sartoriali tradizionali per realizzare capi su misura, con un’attenzione particolare alla sostenibilità e al design contemporaneo. Il Bronzetto, laboratorio di lavorazione di bronzo e ottone (dal 31 marzo al 4 aprile, ore 9.30-13). Questa bottega artigiana è celebre per la produzione di lampade, maniglie e complementi d’arredo in bronzo e ottone, lavorati con metodi tradizionali e innovativi. Ogni pezzo è unico e realizzato con grande maestria. Maselli Cornici (31 marzo, ore 9-13). La famiglia Maselli da generazioni si dedica all’arte della cornice, restaurando e creando pezzi unici con tecniche tradizionali come la doratura a guazzo e l’intaglio manuale. Un’occasione per scoprire il mondo affascinante delle cornici d’arte. Sartoria Ombretta Maffei (5 aprile, ore 15-18). Nel suo atelier fiorentino, Ombretta Maffei crea abiti su misura con un approccio sartoriale che combina tradizione e innovazione. I suoi capi sono caratterizzati da linee eleganti e da una cura meticolosa per i dettagli. Atelier di mosaici Scarpelli (31 marzo, ore 10-17). Una delle poche botteghe ancora attive nell’arte del mosaico in pietra dura, tecnica fiorentina che affonda le radici nel Rinascimento. Qui si possono ammirare e acquistare opere uniche, realizzate con una selezione di pietre rare. Tommaso De Carlo, decoratore d’interni (2 aprile, ore 10-17). Specializzato nella pittura murale e nella decorazione artistica di interni, fonde tecniche antiche con soluzioni moderne per creare ambienti unici e raffinati. Inoltre, sabato 5 aprile sono previsti laboratori pratici gratuiti all'Officina Creativa Lab by Artex (in Via Giano della Bella 20) rivolti a ragazzi (dai 16 anni in su) e adulti, condotti da Maestri Artigiani con l’obiettivo di avvicinare le nuove generazioni e il grande pubblico all’artigianato artistico, per comprendere meglio i valori che un oggetto fatto a mano, fatto ad arte, porta con sé. Le attività di laboratorio saranno a numero chiuso, è quindi necessaria la prenotazione (entro il 3 aprile ad [email protected]. Alle 10.30 (Sala Ceramica) il Maestro Artigiano Omero Soffici terrà un laboratorio di intaglio del legno, tecnica da lui appresa presso la storica bottega fiorentina di Edoardo Fallaci. Alle 11 (Sala Masaccio) la Maestra Artigiana Ombretta Maffei, insieme alla figlia Beatrice Cardinali terranno un laboratorio di sartoria, dalla scelta di un abito per un’occasione speciale al “galateo” dei vestiti. Alle 14.30 (Sala Ceramica) la Maestra Artigiana Roberta Masetti mostrerà la lavorazione della pelle tra tradizione, innovazione e upcycling, esplorando le qualità e le trasformazioni della pelle, sperimentando tecniche per dare nuova vita ai materiali. Alle 15 (Sala Masaccio) la Maestra Artigiana Maria Letizia Longo terrà un laboratorio sulla creazione di un profumo naturale: i partecipanti comprenderanno come si compone un profumo a partire dalla scelta degli oli essenziali. Verranno illustrate alcune nozioni base di aromaterapia e profumoterapia e le differenze principali tra la profumeria classica e la profumeria botanica. “Durante Gema è possibile vedere gli artigiani all'opera nelle loro botteghe, sentire le loro storie, scoprire come riescono a rendere attuale la tradizione e le antiche tecniche” – commenta Elisa Guidi, coordinatrice di Artex. “È un'opportunità unica per immergersi nel mondo dell'artigianato artistico toscano e comprenderne il valore per il nostro territorio. Il tema di quest’anno esalta il legame profondo tra artigianato, arte, cultura e società, mettendo in luce le radici territoriali che rendono questi mestieri così preziosi”.