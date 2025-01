20 gennaio 1958, l’ultima corsa del “17”. Quando Firenze disse addio al ‘tranvai’

Firenze, 20 gennaio 2025 - Nella notte del 20 gennaio del 1958 si tenne- esattamente alle 1.15 - l’ultima corsa del tram numero 17, che segnò la fine dell’epoca del tranvai (così era chiamato a Firenze), sostituito dal servizio di autobus su gomma e filobus. Si assisteva così all’epilogo di una lunga epoca di trasporti tranviari in città, che si era aperta nel 1907 con il collegamento tra il centro e le Cure. A bordo del “17” quella notte c’erano il controllore, il manovratore e il fattorino. Il tram era partito dalla stazione, aveva fatto capolinea alle Cascine per poi dirigersi al suo deposito ’cimitero’ di piazza Alberti. In questa rimessa nel giro di pochi giorni sarebbe stato smantellato, e l’ammasso di ferraglie che se ne sarebbero ricavate, sarebbero state messe in vendita a peso, a una decina di lire al chilo. L’epoca del tranvai lasciava spazio all’era degli autobus, che rispetto ai lenti e sferraglianti tram, incarnavano un’idea più veloce di mobilità che ben si adattava a quelli che per l’epoca erano i nuovi frenetici ritmi di Firenze. Nasce oggi Federico Fellini nato il 20 gennaio del 1920 a Rimini. L'ombra del suo genio si è distesa sul cinema e la cultura internazionale, si sono scritte migliaia di pagine sulla sua opera, la sua vita, il suo mondo interiore. Una sua celebre frase recita così: “Verso i sei, sette anni ero convinto che ci fossero due vite, una con gli occhi aperti e l'altra con gli occhi chiusi”