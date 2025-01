Firenze, numeri record per la tramvia

Ancora record per la tramvia fiorentina. Il 2024 si è chiuso con un vero e proprio boom per quanto riguarda l’utilizzo: i passeggeri hanno infatti superato i 39 milioni, attestandosi su 39.168.436. Un numero di per sé già molto significativo, ma che diventa ancora più importante se si considera l’aumento a due cifre rispetto al 2023, ovvero +11,8% che in termini assoluti si traduce oltre 4 milioni di passeggeri in più. In dettaglio nel 2023 i passeggeri erano stati 35.041.611 di cui di cui 23.505.194 sulla T1 Villa Costanza-Careggi e i 11.536.417 sulla linea T2 Aeroporto-piazza dell’Unità. Nel 2024 il trend già manifestato nei primi mesi dell’anno si è consolidato con una T1 che ha trasportato 25.695.519 e la T2 13.472.917 passeggeri. A ottobre si sono centrati 2 record: per la prima volta sono stati superati i 4 milioni di passeggeri mensili (per la precisione 4.118.418) di cui oltre 2,6 milioni (2.666.555) sulla T1.