17 settembre, la Terra si prepara ad avere due lune per due mesi: com’è possibile?

Firenze, 17 settembre 2024 – Dopo la spettacolare Superluna di agosto, questa notte di nuovo occhi puntati al cielo per la seconda Superluna del 2024. Il massimo splendore è previsto per le 4:34 del mattino. La Luna apparirà circa il 7% più grande e un po' più luminosa della media. Poi, nelle prime ore del 18 settembre, la Luna regalerà anche un'eclissi parziale ben visibile dall'Italia e nel resto d'Europa, oltre che in Africa occidentale, Sud America e nella parte orientale del Nord America. L’eclissi inizierà alle 02:40 e si concluderà alle 06:30, con il picco massimo attorno alle 04:44. Ma c’è anche un altro spettacolo molto suggestivo che questo mese di settembre riserva.

La Terra sta per avere tecnicamente due lune: dal 29 settembre al 25 novembre la Luna sarà accompagnata da una piccola e temporanea mini-luna. In realtà si tratta di un asteroide di circa 10 metri di diametro scoperto l'8 agosto 2024. Questo piccolo oggetto, grande quanto un camion, quando si avvicinerà abbastanza a noi, sarà temporaneamente catturato dall'attrazione gravitazionale della Terra, diventando così a tutti gli effetti una mini-luna. Orbiterà intorno al nostro pianeta per 56,6 giorni per poi riprendere il suo viaggio. Un evento raro ma non unico: è accaduto anche nel 1981 con l'asteroide 2022 NX1. Quanto a questa mini luna, ossia l'asteroide 2024 PT5, dopo il suo breve soggiorno vicino a noi, riprenderà il suo viaggio nel Sistema Solare, ma una nuova visita è attesa per gennaio 2025 e poi nel 2055. Dunque alzando gli occhi al cielo vedremo due lune? Purtroppo no. L'asteroide è troppo piccolo per essere osservato a occhio nudo o con un semplice telescopio amatoriale, per ammirarlo ci vorranno strumenti professionali.