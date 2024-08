16 agosto, Madonna compie 66 anni e si regala un compleanno in Italia

Firenze, 16 agosto 2024 – Dopo essersi concessa una passeggiata a Portofino tra la gente e sotto i flash dei fotografi, in compagnia di quello che i bene informati credono sia il suo nuovo compagno, il calciatore Akeem Morris classe 1996, le voci si erano diffuse. Il tamtam di indiscrezioni volevano che Madonna potesse festeggiare oggi i suoi 66 anni tra lo yacht ormeggiato al largo di Capri e un party vip nel Teatro Grande degli Scavi di Pompei. Cresce l'attesa dei fan della popstar internazionale, che già aveva voluto festeggiare in tre occasioni il suo compleanno in Italia, nel 2017 e nel 2021 in Puglia e nel 2022 in Sicilia. Ma poi è arrivata la smentita ufficiale: nessun mega-party negli scavi per la diva. "Non ci sarà nessuna festa, tanto meno con 500 persone, è prevista solo la presenza in forma privata dell'artista, ma sarà una visita del tutto privata". Con queste parole, al termine della riunione del comitato per l'ordine pubblico tenutasi in Prefettura a Napoli, il prefetto partenopeo Michele di Bari fa chiarezza sull'ipotesi di una festa agli Scavi di Pompei per celebrare il compleanno della popstar Madonna. Quella di Madonna di oggi sarà dunque "una visita del tutto privata, con elementi di curiosità culturale, dove credo che ci sarà anche un incontro con il direttore all'interno del parco" sottolinea il prefetto di Bari. "C'è una grande attenzione culturale da parte di Madonna, lei ama questo parco archeologico e non vede l'ora di andarci. Ma la cena non ci sarà. Nulla di tutto questo - ribadisce - c'è soltanto un evento culturale all'interno del parco". Quanto alle misure da adottare, il prefetto si limita a dire che "saranno adeguate". "Quelle previste - specifica - quando avvengono questi eventi con personalità che possono attrarre molte persone. Quanto invece ai possibili itinerari ancora non abbiamo notizie precise, sono questioni che poi maturano di giorno in giorno. Per ora si parla di Pompei". Per il prefetto l'arrivo della popstar è da considerarsi "un riconoscimento dei progetti della città archeologica". "Madonna ama Pompei - ribadisce - e ama questo parco archeologico non vede l'ora di andarci, ma è, ripeto, una visita del tutto privata per fini culturali". Madonna si prepara dunque a festeggiare il suo compleanno in pompa magna e anche quest'anno, e per rilassarsi dopo il successo del suo 'The Celebration Tour', la pop star mondiale ha scelto ancora una volta il Bel Paese. La 'Material girl' l'11 luglio è atterrata con un jet privato all'aeroporto di Genova, per arrivare poi in motoscafo a Villa Olivetta, a Portofino, dagli amici Dolce e Gabbana per il consueto party estivo organizzato ogni anno dai due stilisti, dove è stata protagonista dei festeggiamenti per i suoi 40 anni di carriera. Ma la location che Madonna ha scelto per spegnere le sue 66 candeline è ancora top secret. Tanti i rumors che, come detto, si sono rincorsi in questi giorni, tra cui quelli di un presunto mega party con più di 500 invitati al teatro Grande degli Scavi di Pompei, voce però smentita ieri sera dal direttore del parco archeologico Gabriel Zuchtriegel. Altra indiscrezione è quella che la popstar invece potrebbe aver organizzato le celebrazioni dei suoi 66 anni in un mega yacht ormeggiato al largo di Capri. Per ora solo una cosa è certa: per la scelta dell'abito che la pop star indosserà all'attesissima festa si è rivolta a Francesco Scognamiglio, suo couturier di riferimento, nato proprio a Pompei e amatissimo dalle star internazionali. Nasce oggi Charles Bukowski nato il 16 agosto del 1920 ad Andernach. I suoi libri, di narrativa e di poesia, conservano e mostrano una potenza ancora attuale, e da riscoprire è proprio il suo esser visto come incarnazione della contestazione totale, dell'essere contro tutto e tutti, cantore dell'eccesso. E proprio in questa sua critica e distruzione di ogni ''normalità'' suggerisce approcci diversi, anche sorprendenti, alle cose, al mondo, alla vita. Tra le sue frasi più famose: “Alcune persone non meritano il nostro sorriso. Figuriamoci le nostre lacrime”. Un’altra recita così: “Attenti a quelli che cercano continuamente la folla, da soli non sono nessuno”. E ancora: “A volte ho la sensazione di essere solo al mondo. Altre volte ne sono sicuro”.