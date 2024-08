14 agosto 1893, nasce a Parigi la prima targa delle auto della storia

Firenze, 14 agosto 2024 - Il 14 agosto del 1893, esattamente 131 anni fa, è una data storica per il mondo delle auto, perché quel giorno una ordinanza della Prefettura di Parigi stabilì che "ogni autoveicolo meccanico dovrà recare su una targa metallica, in caratteri visibili e leggibili, il nome e il domicilio del suo proprietario e il numero distintivo indicato nella richiesta di autorizzazione". Con la nascita delle targhe, e anche della numerazione distintiva, si aprì dunque quel giorno la prima era della motorizzazione e della sua regolamentazione. Nella citata 'ordonnance' della Prefettura si regolarono "l'esercizio e la circolazione, su strade pubbliche, a Parigi e nella giurisdizione della Prefettura di Polizia, di autoveicoli meccanici, diversi da quelli utilizzati per l'esercizio delle ferrovie in concessione" con la nascita, quindi, anche del primo Codice della Strada. L'idea di identificare i veicoli in circolazione - evidentemente non meccanici - era però stata enunciata già nel 1749 quando un ufficiale di polizia francese raccomandò all'allora re Luigi XV di assegnare un numero identificativo ai veicoli trainati da cavalli in circolazione a Parigi. Su questa proposta, nel 1793, una sentenza del Conseil du Roi di Luigi XV impose ai cocchieri di fissare alla loro carrozza o al carro una targa metallica riportante il nome e l'indirizzo del proprietario del mezzo. A Lione nel 1891, cioè due anni prima della ufficializzazione delle targhe delle auto a Parigi, era già nato un metodo di identificazione dei veicoli, ma limitatamente alla circolazione nel parco della Tete d'Or. Il sindaco di Lione Antoine Gailleton aveva reso obbligatoria una placca numerata che era legata alla registrazione del proprietario al momento dell'accesso al parco. Il sistema era stato predisposto per identificare le auto se veniva provocato un incidente, ma la placca veniva restituita all'uscita. Dopo il debutto a Parigi, l'iniziativa francese per l'istituzione delle targhe auto fu seguita nel 1896 dalla Germania, nel 1897 dall'Italia, nel 1898 nei Paesi Bassi e solo nel 1901 negli Stati Uniti. Nasce oggi

Wim Wenders nato il 14 agosto del 1945 a Dusseldorf. Eterno ragazzo e dandy visionario del cosiddetto 'nuovo cinema tedesco', il regista è conosciuto ai più per essere l'autore di due classici come Il cielo sopra Berlino (miglior regia a Cannes, 1987) e Paris, Texas (Palma d'Oro a Cannes nel 1984). Ha detto: “I grandi film cominciano quando usciamo dal cinema”.