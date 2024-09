10 settembre 2006, Schumacher annuncia il ritiro dalla Formula 1

Firenze, 10 settembre 2024 – Era il 10 settembre del 2006 quando Michael Schumacher annunciò ufficialmente il suo primo ritiro dalle competizioni al termine della stagione. Il mondiale di quell’anno vide la riscossa di Schumacher che sfidò Fernando Alonso per il titolo. Il mondiale si concluse con la seconda vittoria consecutiva di Alonso, con Schumacher al secondo posto a 13 punti di distanza. Tuttavia il pilota tornò nel 2010 alle corse con Mercedes per poi ritirarsi definitivamente dalla F1 nel 2012, dopo aver vinto con la Ferrari cinque titoli consecutivi dal 2000 al 2004 e 91 gare. Il pilota tedesco aveva vinto altri due titoli con la Benetton nel 1994 e nel 1995.

L’anno dopo, per l’esattezza il 30 dicembre 2013 a Meribel in Francia, la tragica caduta sugli sci dell’ex pilota di Formula Uno. Battè con la testa su una roccia, l’urto fu talmente forte che che gli spaccò l'elmetto di sicurezza, e subì una lesione cerebrale quasi mortale. Fin da allora vige un assoluto riserbo sulle condizioni cliniche del sette volte campione del mondo di F1. Soltanto una ristretta cerchia di persone sa veramente quali sono le reali condizioni di salute di Schumacher. Di certo sua moglie, oltre ad averlo protetto da indiscrezioni, gli sta garantendo ogni tipo di assistenza medica specializzata. Nasce oggi Robert Wise nato il 10 settembre del 1914 a Winchester, Indiana. È negli annali del cinema il suo film da 5 Oscar con una delle più belle interpretazioni della carriera di Julie Andrews, ''Tutti insieme appassionatamente''. Una sua celebre frase recita così: “Le mie tre 'P' per essere un regista: passione, pazienza e perseveranza.” Maurizio Costanzo