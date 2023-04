Vinokilo lo shopping vintage che si paga a peso

Arezzo, 6 aprile 2023 – Torna lo shopping vintage che si paga a peso, appuntamento da giovedì 6 a sabato 8 aprile ad Arezzo con Vinokilo una full immersion negli acquisti fashion dove il prezzo è stabilito dalla bilancia. Un evento cashless che si paga cioè senza contanti ma solo con carta di credito e che si svolgerà per tre giorni consecutivi alla Casa dell'Energia di via Leone Leoni ad Arezzo. Ogni giorno dalle 10 alle 20 con orario continuato infatti, si potrà andare a caccia di capi vintage e accessori unici tra gli stand. Costo del biglietto di ingresso 3 euro. Quanto costa lo shopping al chilo? Il primo giorno 50 euro al chilo, il secondo 45 e il terzo 40 euro ogni chilo di merce. Potrete portare insomma a casa un look pazzesco con 1 chilo di abiti. Gli amanti del vintage sono avvertiti. Sta per tornare ad Arezzo uno degli eventi più attesi dai vintage lovers di tutta Europa. Par partecipare e trascorrere una giornata interamente dedicata al vintage che prevede anche tante promozioni e una grandissima vendita di abiti e calzature, basterà armarsi di un sacco da riempire di tutti gli abiti scelti, rigorosamente vintage. Cosa si può trovare tra gli stand? Abiti datati e di qualità dei migliori brand venduti al chilo appunto.

Cosa si intende per vintage? Oggetti vecchi almeno di 20 anni e diventati nel tempo di culto perché prodotti con materiali di alta qualità o perché hanno segnato a tal punto il costume e la cultura da essere ancora considerati, dopo decenni, preziosi e inimitabili. Vestiti da acquistare al peso che vengono dai migliori periodi fashion della storia. L’evento di questa tre giorni sarà cashless e si potrà pagare solo con carta di credito. Cosa si può portare a casa? Abiti e accessori dei migliori brand venduti al chilo appunto. Vestiti da acquistare al peso che vengono dai migliori periodi della moda. E ogni giorno gli abiti vengono reinseriti e l’assortimento ampliato per la vendita del giorno successivo. E il prezzo è stabilito rigorosamente dalla bilancia.

