"Viareggio Cup: Il vento dell'Africa porta nuovi talenti nel calcio italiano"

Il vento dell’Africa ha soffiato domenica a Lecce, dove l’Inter ha battuto i salentini per 4-0, facendo esordire anche Ebenezer Akinsanmiro, centrocampista nigeriano di 20 anni e di belle speranze. Cullate un paio di anni fa a Viareggio, alla Coppa Carnevale dove evidentemente il vento dell’Africa ha soffiato prima che a Lecce e dove i dirigenti nerazzurri scoprirono il talento di questo ragazzo.

E continua a soffiare anche quest’anno alla Viareggio Cup il vento caldo dell’Africa. I connazionali di Akinsanmiro, i nigeriani del Beyond Limits, hanno infatti vinto la 74/a edizione della ‘Viareggio Cup’, organizzata dal Cgc Viareggio, battendo con il punteggio di 2-0 il Brazzaville, altra squadra africana, congolese per l’esattezza. Le due formazioni sono arrivate all’epilogo dopo aver eliminato altre due squadre nigeriane in semifinale. Un dominio così assoluto non era mai successo.

Da sempre il torneo di Viareggio è un punto di riferimento per i talent di tutta Italia alla ricerca del campione di domani. Anche adesso che l’età per partecipare è stata abbassata a 18 anni. Volti sconosciuti al grande pubblico, ma che un domani potranno diventare dei campioni. Sognando di fare come il fratellino maggiore Akinsanmiro che ha esordito in serie A.