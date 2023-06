Viaggio dall’Appennino al mare Gli scatti delle vostre vacanze

Ecco il secondo round dei bellissimi scatti, selfie e foto di gruppo dei nostri lettori in vacanza. Partiamo dai sorrisi contagiosi delle amiche Giovanna e Gaia al camping di scrittori sull’Appennino tosco-emiliano per parlare del loro libro di lettere di madri.

Nel verde, momenti di condivisione all’insegna della cultura e della natura. Sapore di mare con lo scatto dell’avvocato fiorentino Antonio Olmi steso sul lettino a prendere il sole in pieno relax. C’è chi invece non si fa sfuggire nessun momento indimenticabile con la propria amica come Teresa e Carla che si fanno fotografare abbracciate durante una sosta della loro passeggiata pomeridiana a Lido di Camaiore, la destinazione dello loro indimenticabili vancanze insieme.

E’ uno scatto d’amore che sancisce una lunga vita insieme. Ben 50 anni di matrimonio per Nello e Antonella che celebrano le nozze d’oro in vacanza nella romantica cornice delle colline della Val D’Orcia. Con questa foto dal gusto della libertà ci regalano un istante di vero amore. Primo aperitivo estivo a Follonica per la nostra lettrice Roberta dopo una giornata di relax in spiaggia. Insomma, momenti felici che i nostri lettori hanno deciso di condividere nel nostro spazio del fascicolo Estate dedicato proprio a loro.