Venti di Gioia, la XX edizione del Teatro del Fiume

Arezzo, 28 giugno 2023 – È arrivata al suo ventesimo anniversario la rassegna “TEATRO DEL FIUME – Venti di Gioia” curata da NATA TEATRO, che quest’anno prevede un calendario di più di venti spettacoli, una programmazione ricchissima e per tutti i gusti, con compagnie provenienti da tutta Italia.

“Siamo felici ed orgogliosi di questo traguardo” dice Livio Valenti, direttore artistico della Compagnia “Non vediamo l’ora di festeggiare questi primi vent’anni del TEATRO DEL FIUME con i nostri spettatori, che da molto tempo ormai ci seguono appassionati e numerosi. È grazie al loro se continuiamo ogni anno, da vent’anni, a credere in questo progetto e cercare di renderlo, ogni anno, più ricco e appassionante”.

Si comincia quindi sabato 8 luglio alle ore 21.15 presso il Centro di Aggregazione Sociale di Giovi (AR) con lo spettacolo “LA BELLA ADDORMENTATA NEL BOSCO” della compagnia I Pupi di Stac, ad ingresso gratuito. Per la festa della nascita della principessa Rosaspina, il Cameriere Berto si mette al lavoro, ma le fate da invitare sono 13 e il servito bello è da 12. Non venendo invitata, la fata più vecchia dona alla principessa una terribile profezia: a vent’anni si pungerà con un fuso e morrà. Grazie all’ultima fata buona, Rosaspina dormirà cent’ anni e si sveglierà solo con un bacio d’amore. Pungendosi con il fuso cade quindi addormentata insieme a tutto il regno. La strega allora ricopre il maniero di spine, mettendo a guardia della camera della ragazza un tremendo serpente. Un principe, cent’anni dopo, penetra nel castello, ammansisce il serpente, bacia la ragazza e la fa risvegliare. Di e con Enrico Spinelli, burattini e scenografie di Roberta Socci.

Domenica 9 luglio in via Timossi, a Bibbiena Stazione, va in scena la compagnia Lagrù Ragazzi con lo spettacolo “STORIE NELL’ARMADIO”, ingresso 6€. Si prosegue poi in Piazza Mazzini a Rassina con un altro evento ad ingresso gratuito: martedì 11 luglio va in scena lo spettacolo “DIGIRINGIRO – Storia di una balena” della compagnia Blanca Teatro.

Ci spostiamo a Pratovecchio, in Piazza delle Rimembranze, dove ad andare in scena giovedì 13 luglio sarà proprio la compagnia NATA con lo spettacolo fresco di debutto “DON CHISCIOTTE”, ingresso 6€.

Sempre la Compagnia NATA sarà a Bibbiena Stazione domenica 16 luglio presso il Centro Creativo Casentino con uno dei suoi cavalli di battaglia, lo spettacolo “MELINA”.

La rassegna prosegue martedì 18 luglio con “CAPPUCCETTO BAMBINA IMPERTINENTE” di Molino D’Arte, in scena in Piazza delle Rimembranze a Pratovecchio, ingresso 6€.

Nel Borgo di Salutio va in scena la compagnia Ortoteatro con “LA STREGA DELL’ACQUA E IL BAMBINO DI CICCIA”, previsto per giovedì 20 luglio. L’ingresso allo spettacolo sarà gratuito.

Domenica 23 luglio va in scena, nella piazza sotto le mura di Subbiano, lo spettacolo “TIPPI E TOPPI” della Compagnia NATA, spettacolo bilingue in inglese e italiano.

Martedì 25 luglio sarà la volta della compagnia Arterie Teatro che, presso il Palagio Fiorentino di Stia, porterà in scena lo spettacolo “LA BELLA E LA BESTIA”, ingresso 6€.

A Talla invece, presso il Parco delle Feste di via Bicciano, giovedì 27 luglio vi aspetta la compagnia La Casa di Pulcinella con lo spettacolo ad ingresso gratuito “IL GATTO CON GLI STIVALI”.

Poi sarà la volta della compagnia Fondazione Aida con il suo “PIPPI CALZELUNGHE” sabato 29 luglio a Subbiano e della compagnia Collettivo Clochart con “L’AVIATORE – Ispirato al Piccolo Principe” martedì 1 agosto a Capolona.

Presso l’Area Verde di Moggiona, giovedì 3 agosto va in scena lo spettacolo ad ingresso gratuito “SE PINOCCHIO FOSSE CAPPUCCETTO ROSSO” di NATA Teatro.

Sempre di NATA è lo spettacolo “LA CIAMBELLA ADDORMENTATA NEL FORNO” che andrà in scena lunedì 7 agosto nella terrazza della Pro Loco di Chitignano, ad ingresso gratuito.

Ci spostiamo poi a CIFA di Bibbiena martedì 8 agosto con lo spettacolo della compagnia Panta Rei “IL GIARDINO DEL GIGANTE”.

Di nuovo a Stia presso il Palagio Fiorentino con lo spettacolo “LUPO” di Nata Teatro, rivolto ad un pubblico più adulto, che andrà in scena giovedì 10 agosto, ingresso 10€.

Ancora NATA Teatro con due dei suoi spettacoli: “L’ELEFANTE SCUREGGIONE” venerdì 18 agosto in piazza delle Rimembranze a Pratovecchio (ingresso 6€) e “PIERINO IN BLUES” martedì 22 agosto presso le Logge del Grano di Strada in Casentino (ingresso gratuito).

Proseguiamo poi con “HANSEL E GRETEL” della compagnia Tieffeu di Perugia giovedì 24 agosto in Piazza della Stazione a Bibbiena e venerdì 25 agosto a Castel Focognano con “EMANUELA E IL LUPO” di Nata Teatro, evento a ingresso gratuito.

La rassegna si chiude con un evento immersivo a ingresso gratuito in cui proprio il pubblico sarà protagonista: mercoledì 30 agosto in Piazza Grande a Bibbiena va in scena “LA BATTAGLIA DEI CUSCINI” della compagnia Il Melarancio, un evento collettivo che farà divertire grandi e piccini.

Tutti gli spettacoli iniziano alle ore 21.15, per info e prenotazioni (caldamente consigliate) telefonare o scrivere al numero 379 1425201.

TEATRO DEL FIUME XX Edizione – VENTI DI GIOIA

Rassegna di Teatro curata da NATA TEATRO