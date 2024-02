Arezzo, 21 febbraio 2024 – Venerdì 23 Febbraio torna Pieve Classica 2024 con il suo terzo appuntamento.

E' il turno del quartetto d'archi dei "Concertisti" che si esibirà in concerto assieme al famoso clarinettista tifernate Fabio Battistelli.

L'ensemble musicale, composto da Gianfranco Contadini e Chiara Antognelli al violino, da Irene Mambrini alla viola, da Stefano Coco al Violoncello ed appunto da Fabio Battistelli al Clarinetto, si cimenterà in un programma articolato su brani di Niccolò Paganini, W.A: Mozart e Giacomo Puccini.

Pieve Classica, che come noto è giunta al suo decimo anno di storia, vuol dare spazio alla grande musica coinvolgendo il più possibile musicisti del territorio e in special modo giovani promesse. Nella formazione di venerdì sera avremo infatti più generazioni sul palco, in un connubio di esperienza e freschezza interpretativa che caratterizzano da sempre la stagione musicale pievana.

L'orario di inizio è quello classico delle 21,15 nella sede storica di PIEVE CLASSICA; ovvero il piccolo ma ormai mitico Teatro Comunale Papini. La serata sarà ad ingresso gratuito per favorire al massimo la presenza del pubblico, auspicabilmente anche giovane.

E dopo questa terza serata all'insegna della grande musica da camera, tutta l'attenzione si sposterà sul quarto appuntamento. Un "Classico" di tutt'altro genere, ovvero il mitico cantautore FABIO CONCATO con il suo "Musico Ambulante Tour" , che si presenterà al Papini Mercoledì 6 Marzo in versione "Trio Umplugged" assieme a chitarra e pianoforte. Una serata "evento" che registra già da settimane il tutto esaurito e che impreziosirà di una ennesima "perla" il palmares di presenze a Pieve Classica.