"Vasto devasto" il libro di Filippo Pasqui, con Lorenzo Diozzi

Arezzo, 23 maggio 2024 – Al Circolo Culturale Arci Aurora Sabato 25 maggio ore 18,00 presentazione del libro "Vasto devasto" di Filippo Pasqui, con Lorenzo Diozzi.

Dopo un primo tour concluso a dicembre che lo ha portato con dodici date da Napoli fino a Londra Filippo Pasqui inaugurerà il secondo tour di Vasto Devasto al Circolo Aurora sabato 25 maggio alle ore 18, presentato da Lorenzo Diozzi.

Il terzo libro dell’autore aretino, "Vasto Devasto", parla degli aretini e del territorio aretino, in cui non mancano i colpi di scena. Un’opera corale, neo surrealista e bizzarra, ambientata in una società in piena crisi endemica volta a un ennesimo stravolgimento inaspettato.