Usa coast to coast in bicicletta con il Cai

Arezzo, 8 settembre 2025 – Usa coast to coast in bicicletta: Il Cai di Arezzo presenta il documentario dei fratelli Valentini giovedì 11 settembre alle 21 nella sede di via Fabio Filzi 28

In bicicletta attraversando nove stati americani, oltre cinquemila chilometri in cinquantacinque giorni. Una straordinaria impresa quella compiuta dai fratelli aretini Enrico e Leonardo Valentini che per festeggiare il pensionamento decisero di affrontare questa traversata degli Stati Uniti “Coast to Coast”, lungo i grandi fiumi e laghi del Nord America seguendo le tracce dei pionieri che scoprirono il passaggio a Nord Ovest nelle Montagne Rocciose.

Da questo viaggio è nato un documentario che verrà presentato giovedì 11 settembre alle 21 nella sede del Cai Club Alpino Italiano di Arezzo in via Fabio Filzi 28 per gli appuntamenti dei “Giovedì con il Cai” organizzati mensilmente dalla sezione.

Una data che coincide con una pagina drammatica della storia americana per un viaggio partito proprio da Ground Zero.