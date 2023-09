Una serata di mistero, risate e buon cibo con la “Cena con delitto comico”

Arezzo, 4 settembre 2023 – Una serata tra mistero, risate e buon cibo. L’appuntamento è fissato per le 19.45 di sabato 9 settembre quando il Centro di Aggregazione Sociale Tortaia ospiterà la “Cena con delitto comico” che, ideata e messa in scena dall’associazione culturale Noidellescarpediverse, tornerà a proporre un’apprezzata formula dove ogni commensale dovrà indossare le vesti del detective per individuare il colpevole di un misterioso delitto. Tra una pietanza e l’altra, i partecipanti assisteranno prima agli intermezzi teatrali con diversi personaggi da cui raccogliere i vari indizi e poi dovranno aguzzare l’ingegno per risolvere il giallo. Il tutto, con la leggerezza e la comicità che da sempre caratterizza le produzioni dei Noidellescarpediverse.

Ogni spettatore-investigatore potrà scegliere se partecipare individualmente o in squadra, poi riceverà un bloc notes in cui appuntare tutti gli indizi utili alle indagini per arrivare con intuito e fantasia a identificare il colpevole, a chiarire il movente e a consegnare la soluzione finale. Le diverse fasi del delitto saranno presentate dagli attori Lenny Graziani e Riccardo Valeriani che, calati nel ruolo di un commissario e del suo assistente, raccoglieranno le testimonianze dei vari indagati che permetteranno di conoscere i dettagli di una storia originale ideata dalla fantasia dello scrittore noir casentinese Christian Bigiarini e riadattata in forma teatrale da Alan Bigiarini. Al termine della narrazione, i commensali saranno chiamati a ricostruire le dinamiche del giallo, con i più veloci e i più precisi che riceveranno i premi offerti dal CAS Tortaia. Ulteriori risate saranno garantite dalla lettura delle risposte più bizzarre e più divertenti. «Il CAS Tortaia si tinge di giallo con la “Cena con delitto comico” - commenta Bigiarini, - che permetterà di mettere nuovamente in scena una fortunata intuizione della nostra associazione che unisce il teatro e la convivialità, il cabaret e il buon cibo, il gioco e il giallo, con ogni partecipante che avrà il triplice ruolo di spettatore, commensale e investigatore».