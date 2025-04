Arezzo, 17 aprile 2025 – Una nuova anticipazione su Kilowatt Festival 2025: la Line Up con le artisti e gli artisti in cartellone ! La internazionale e multidisciplinare di teatro, danza, performance e musica - diretta da Lucia Franchi e manifestazione Luca Ricci - si terrà a Sansepolcro (Ar) dall'11 al 19 luglio.

Le compagnie artistiche e gli artisti attesi al festival: Aliféyini Mohamed aka Lil'Cé (Mayotte - FR), Andrea Cosentino, Annamaria Troisi, Ant Hampton (UK – DE), archiviozeta, Bent Hollow Compagnie / Clare Furey (CAN), Billy Barry - Gianni Notarnicola (USA), Blanca Lo Verde, C&C Company, Caryl Churchill - Teatri di Vita, Collettivo Lunazione - Theatron 2.0, Collettivo Treppenwitz / Camilla Parini (CH), Compagnia Licia Lanera, Compagnia Simona Bertozzi, Courtney May Robertson (UK – NL), Davide Tagliavini, De-Mens Théâtre / Elena Borgogni (FR), Elvira Buonocore - Progetto Nichel, Emiliano Battistini, Fabiana Iacozzilli, Federica Dauri, Femke Gyselinck (BE), Gianni Staropoli - Michelangelo Bellani, Giulia Scotti, Hattie Naylor - Federica Rosellini, I Vespri / Giovanni Insaudo, IUAV, La Grive Compagnie (FR), Les Idoles (FR), Lost Movement, Luisa Borini, Marco D'Agostin, Mariagiulia Serantoni, Marine Colard (FR), Menoventi, Mezzopalco - Usine Baug, Pepa Cases (ES), Pietro Giannini, quotidianacom, Raffaella Giordano - Stefania Tansini, Renae Shadler & Collaborators (AUS – DE), Sarah Baltzinger & Isaiah Wilson (LUX), Sosta Palmizi & Friends, Stefano Cordella, Theatre DeGart, Umanesimo Artificiale / Filippo Rosati, Wojciech Grudziński (PL – NL), YoY Performing Arts. Per la musica: Androgynus, Choro de Rua, Electro Truffa, Girotti, kuTso, Māyā, Montefiori Cocktail, Nonsolotommaso, Rusty Brass. Dj-set a cura di I Citti del Fare.

Tra le novità già annunciate della ventitreesima edizione: la Madrina del festival sarà la coreografa, danzatrice e pedagoga Raffaella Giordano, protagonista di un ricco programma di eventi volti ad approfondire la sua visione artistica e il suo contributo alla scena contemporanea. Tra gli eventi in programma al festival: “Tu non mi perderai mai”, solo con Stefania Tansini (Premio Ubu 2022 – miglior performer Under 35) che danzerà una delle opere più misteriose e radicali della Giordano; l’incontro pubblico dedicato all’opera della coreografa e coordinato dal professore Alessandro Pontremoli; le proiezioni, tra cui il video integrale di “Quore, per un lavoro in divenire”, seguito da un incontro con gli interpreti dello spettacolo, e un evento dedicato ai 40 anni di “Il Cortile”; il percorso sonoro dedicato a momenti poetici del suo lavoro. Si aggiunge al programma di eventi, un progetto di formazione in collaborazione con il corso di laurea magistrale in teatro e arti performative dell’Università IUAV di Venezia, coordinato dalla docente Annalisa Sacchi e attraversato dalla stessa Giordano: la progettualità prevede un periodo di residenza a Sansepolcro per undici tra artisti e artiste under 35 che svilupperanno brevi performance inedite ispirate alla poetica della coreografa e che verranno inserite nel cartellone del festival.

I Visionari hanno fatto la loro scelta: i 46 cittadini e cittadine della Valtiberina appassionati di teatro e danza, nel corso dell’anno hanno selezionato 8 spettacoli tra le 446 proposte pervenute in video, in risposta al bando de L’Italia dei Visionari; un nono spettacolo è stato selezionato da un gruppo di 15 giovani cittadini, tra i 18 e i 25 anni, che hanno seguito un percorso di avvicinamento alla curatela artistica e organizzativa tenuto da Lucia Franchi (direttrice generale di C/K) e Marta Meroni (responsabile di produzione di C/K). La Selezione Visionari comprende: per la danza "ConTatto" di Federica Dauri, "I have seen that face before" di I Vespri / Giovanni Insaudo, “Agita - Il corpo elettrico” di Mariagiulia Serantoni, "Strangers in the night" di C&C Company / Carlo Massari; per il teatro, “Quello che non c’è” di Giulia Scotti, "Resta!" di De-Mens Théâtre / Elena Borgogni, “Ridicola” di Annamaria Troisi, "Anse" di Mezzopalco-Usine Baug, "Faboo" di Theatre DeGart (teatro di figura).

È nel DNA dell’Associazione CapoTrave/Kilowatt creare opportunità di formazione per artiste, artisti e per un più ampio pubblico, durante l’annuale edizione del festival, e non soltanto: quest’anno sono 3 i laboratori residenziali in programma a Kilowatt Festival 2025 e la Summer School gratuita che esplora le declinazioni del digitale nelle performing arts.

I laboratori: From Broadway to Epidaurus (dal 12 al 18 luglio), sarà il laboratorio condotto dal coreografo e danzatore Marco D'Agostin, artista associato del Piccolo Teatro di Milano, già vincitore di due Premi Ubu (nel 2018 e 2023), del Premio Riccione Speciale per l'innovazione drammaturgica nel 2023 e del Premio Hystrio Corpo a Corpo nel 2024.

Pensare, fare, scrivere della luce (dal 12 al 19 luglio) sarà tenuto da Gianni Staropoli, tra i più rinomati light designer della scena teatrale e coreutica italiana, già vincitore di due Premi UBU (nel 2017 e 2019), e il regista e formatore teatrale Michelangelo Bellani, co-fondatore de La società dello spettacolo. Il terzo laboratorio - Il suono del mio schianto, in programma dal 12 al 18 luglio - sarà condotto da Fabiana Iacozzilli, regista, drammaturga e fondatrice della compagnia Lafabbrica. Già vincitrice del Premio UBU 2019 per La classe – un docupuppets per marionette e uomini, la regista è stata assistente di Luca Ronconi e dal 2011 è membro del Lincoln Center Director Lab di New York; il suo recente spettacolo, Il grande vuoto, ha avuto 4 nomination ai Premi Ubu 2024.

La Summer School gratuita, suddivisa in due moduli (con possibilità di partecipare a un modulo oa entrambi), in programma dal 14 al 18 luglio, offre l'opportunità di apprendere quali sono le competenze, gli strumenti e le strategie necessarie per realizzare progetti digitali nelle arti performative. La Summer School 2025 si sviluppa nell'ambito di Digital On Stage, progetto di cooperazione europea finanziato dal programma Creative Europe per il triennio 2024–2027, di cui CapoTrave/Kilowatt è partner. Il progetto mira a promuovere lo sviluppo delle arti performative digitali attraverso azioni di formazione e capacity building rivolte ai professionisti del settore.

Kilowatt Festival è un progetto dell'Associazione CapoTrave/Kilowatt, in collaborazione con il Comune di Sansepolcro; con il contributo di Fondazione CR Firenze; con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Toscana, Regione Toscana – Giovanisì, SIAE nell'ambito del programma “Per Chi Crea”, Cesvot, Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana, Camera di Commercio Arezzo-Siena, Fondazione Alta Mane Italia; con il supporto di Unione Europea nell'ambito del programma Creative Europe, Ambassade de France en Italie, Institut Français Italia, Fondazione Nuovi Mecenati, Kingdom of Netherlands, FPK - Fonds Podiumkunsten, Pro Helvetia, Fondazione svizzera per la cultura, Arts Council Luxembourg, The National Creation Fund of the National Arts Centre of Canada, Perform Europe, Rappresentanza Generale della Comunità fiamminga e della Regione delle Fiandre in Italia. In sinergia con Effetto K e I Citti del Fare.

Il programma completo, il reclamo e l'immagine del festival saranno disponibili da fine maggio.