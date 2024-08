Arezzo, 12 agosto 2024 – Una notte di racconti nel bosco tra personaggi storici, scienziati e invenzioni. Venerdì 16 agosto, alle 21.30, torna la “Notturna di Sant’Angelo” promossa dalla Pro Loco di Quota e dalla Brigata di Raggiolo che proporrà una suggestiva passeggiata fino ai resti dell’antica pieve romanica di Sant’Angelo dove, sotto le stelle e in un palcoscenico naturale, è in programma il debutto assoluto dello spettacolo comico-divulgativo “Curiosità inutili… ma da sapere” dell’associazione culturale Noidellescarpediverse.

L’appuntamento, a partecipazione gratuita, è adatto a persone di tutte le età che verranno coinvolte nella scelta dei racconti da mettere in scena attraverso una modalità interattiva studiata appositamente per assecondarne curiosità e interessi. “Curiosità inutili… ma da sapere”, nato da un’idea di Alan Bigiarini, prenderà il via con la presentazione di una serie di rivoluzionarie invenzioni di utilizzo quotidiano o di personaggi più o meno illustri del mondo della scienza, con gli spettatori che sceglieranno quale storia ascoltare. Questo spettacolo, dunque, avrà la caratteristica di rinnovarsi a ogni rappresentazione, andando continuamente a cambiare la trama e i racconti a seconda degli interessi del pubblico. Il debutto del 16 agosto vedrà per protagonisti gli attori Bigiarini e Lenny Graziani che saranno accompagnati dal pianoforte e dalla voce di Alessandro Bargiacchi e che faranno affidamento su un teatro naturale di rara bellezza, in una radura sotto le stelle al fianco dei resti di una pieve romanica lungo l’antica via medievale che collega i borghi casentinesi di Quota e Raggiolo. Il luogo dello spettacolo può essere raggiunto solo con una breve passeggiata a piedi adatta anche ai bambini di cui è prevista la partenza alle 21.15 da Quota e alle 20.50 da Raggiolo; ogni singolo spettatore potrà decidere quale tracciato percorrere munito di torcia, scarpe comode e abbigliamento adeguato. Il secondo appuntamento con “Curiosità inutili… ma da sapere” è già fissato per le 21.00 di lunedì 19 agosto a Lierna. «“Curiosità inutili… ma da sapere” è uno spettacolo innovativo e interattivo - commenta Lenny Graziani, - dove tratteremo tanti racconti e aneddoti legati a fatti e personaggi della storia della scienza, con un taglio comico e leggero adatto anche a un pubblico di bambini. Il tutto, con il pieno coinvolgimento degli stessi spettatori che durante la serata saranno invitati a scegliere gli argomenti di cui parlare. Siamo felici di debuttare con questo spettacolo alla “Notturna di Sant’Angelo”, un format che abbiamo inaugurato con i nostri spettacoli anni fa e che abbiamo contribuito a far crescere attraverso un’insolita ed emozionante unione tra teatro, natura e risate sotto le stelle».