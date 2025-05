“Filarmonica Castiglionese welcomes Marky Ramone”, la serata

Arezzo, 13 maggio 2025 – “Filarmonica Castiglionese welcomes Marky Ramone”

“Filarmonica Castiglionese welcomes Marky Ramone”, una serata di musica e di contaminazione musicale, interamente dedicata alla Filarmonica Castiglionese, il gruppo bandistico che da più di duecento anni accompagna con le sue esibizioni gli eventi più importanti della Città di Castiglion Fiorentino e, non da meno, è anche scuola di musica per i più giovani che vogliono avvicinarsi ad uno strumento.

L’appuntamento è per mercoledì 14 maggio dalle ore 19 in poi presso il Chiostro di San Francesco per un’esibizione dal vivo della Filarmonica Castiglionese insieme ad un ospite davvero speciale.

L’ospite d’eccezione è Marky Ramone, storico componente dei Ramones, leggendario gruppo punk rock statunitense che tra la metà degli anni ’70 e la metà degli anni ’90 ha scalato le classifiche fino a diventare una delle band più rappresentative del genere punk rock mondiale.

Marky, che da alcuni anni ha scelto di vivere proprio a Castiglion Fiorentino, lo abbiamo visto solo pochi giorni fa durante l’inaugurazione del Maggio Castiglionese esibirsi in una breve ma intensa rullata di tamburo insieme ad un membro della Filarmonica. A testimonianza della sua grande passione per la musica e dell’affetto per Castiglion Fiorentino, la sua nuova “casa”.

Durante il “Filarmonica Castiglionese welcomes Marky Ramone”, una serata il cui ricavato andrà a sostegno delle attività della Filarmonica, Marky Ramone si esibirà in uno speciale concerto insieme ad alcuni componenti della banda.

L’ingresso all’evento è comprensivo di apericena. Il ricavato della serata sarà devoluto alla Filarmonica Castiglionese.

Prenotazione obbligatoria.

Info e prenotazioni:

Emanuele 333/8887052