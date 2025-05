Arezzo, 13 maggio 2025 – L’Associazione Voceincanto APS presenta “Fiabe in Musica”, un concerto-spettacolo dedicato ai più piccoli, alle famiglie e a tutti gli amanti delle fiabe, in programma venerdì 16 maggio 2025 alle ore 17:30, presso la Sala delle Conferenze della Biblioteca Città di Arezzo.

Protagonista dell’evento sarà il Coro Voci Bianche Voceincanto, diretto dal Maestro Gianna Ghiori, con la partecipazione al pianoforte del Maestro Lorenzo Magi. Il concerto si sviluppa come un percorso musicale e narrativo, in cui fiabe, racconti e favole prendono vita grazie alla voce dei giovani coristi, alla musica dal vivo e alla recitazione.

Tra i brani proposti, spiccano “La fata Verdolina”, tratto da “Ranocchi a merenda” di Guido Quarzo, oltre a rielaborazioni originali de “La cicala e la formica” e altre fiabe che offrono spunti di riflessione educativa e sociale, con un linguaggio musicale accessibile e coinvolgente.

Saranno presenti la Dott.ssa Elisa Boffa ed il Dr. Giovanni Poggini rispettivamente per Nati per Leggere e Nati per la Musica

L'iniziativa si inserisce all’interno del progetto di promozione della lettura e dell’ascolto consapevole attraverso l’arte corale, e gode del patrocinio della Biblioteca Città di Arezzo, dell’Associazione Cori della Toscana e dell’Associazione Nati per la Musica.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

Vi invitiamo a partecipare e a condividere questo evento unico