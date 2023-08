Una cena di gala a stelle e strisce Show cooking e cori all’Alpemare

Segnaposto a stelle e strisce alternati a quelli tricolore. Uno show cooking con effetti scenici e poi tutti a intonare i motivetti che rappresentano l’italianità nel mondo. È stato il sapore più intrigante del charity galà dinner all’Alpemare promosso, per la prima volta in Italia, dalla Columbus Citizen Foundation di New York per sostenere Fondazione Bocelli e Fellows of Politecnico di Milano lanciata dai manager emigrati negli Usa per dare borse di studio. Circa 80 ospiti internazionali (presenti a mille dollari a testa) e imprenditori locali: il premio di platinum ambassador in the word di italianità è stato consegnato a Veronica Bocelli, poi riconoscimenti a Federica Rossi moglie di Paolo Rossi, a Roberta Bonfanti come regina dell’accoglienza. Alla serata non sono mancati Simona Branchetti, Andrea Delfini e lo star chef Gabriele Corcos che ha cucinato live una carbonara di polpo e tartufo di Urbani seguito dalla moglie Debi Mazar, attrice americana che ha recitato con Woody Allen e Spike Lee. Asta benefica di un’opera di Myfo e chiusura con Paolo Vallesi e brani della tradizione italoamericana che hanno unito culture in cori appassionati.

Francesca Navari