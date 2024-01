Una Befana per la città, al palasport Mario d’Agata

Arezzo, 6 gennaio 2024 – Oggi appuntamento con la Befana e

con una pioggia di caramelle.

Torna come da tradizione, «Una Befana per la Città», l’evento organizzato dal Quartiere di Porta del Foro, con il patrocinio del Comune di Arezzo. Oggi dalle 15.30, al Palasport «Mario d’ Agata - Le Caselle», a ingresso gratuito si svolgerà un pomeriggio di spettacoli che culmineranno con l’arrivo della Befana pronta a regalare dolci a tutti i bambini. Sarà possibile acquistare i biglietti

della lotteria, e durante il pomeriggio saranno presenti le varie

compagnie artistiche e sportive,

che faranno divertire ed emozionare con i loro spettacoli.

Ad Arezzo la Befana meteo permettendo scenderà anche dal campanile del Duomo. Appuntamento oggi alle 16.30 con quella dei vigili del fuoco che insieme ad ArezzoIntour, faranno vivere la magia dell’Epifania ai più piccoli. Quest’anno il

volo non sarà dalla torre del Comune ma la vecchietta in sella alla sua scopa per la prima volta in

assoluto, scalerà il campanile del

Duomo in tutta la sua altezza, circa 70 metri. La Befana poi scenderà in tutta sicurezza. La sua calata sarà anticipata, alle 15,

dall’arrivo dei Musici. Poi tutta

l’attenzione sarà rivolta a lei che

una volta atterrata distribuirà calze piene di chicchi a tutti i bambini presenti. La piazza sarà poi animata da tre artisti di strada con

un spettacolo itinerante che si

estenderà fino al Prato. Alle 16,

nel chiostro della Biblioteca, saranno i cori Gospel a scaldare ulteriormente l’atmosfera. Non solo, c’è tempo fino a domani per

festeggiare, a salutare il periodo

natalizio ci penseranno le affascinanti maschere dei Figli di Bocco

e giocolieri per le strade del centro. La Befana oggi farà visita anche al Centro commerciale Al Magnifico di via Turati. Alla multisala del cinema arriva oggi dalle 16 alle 19 la migliore amica di Babbo

Natale. Non mancheranno le sorprese per tutti i bambini presenti

tra caramelle e carbone, ma rigorosamente di zucchero. E poi tanti laboratori creativi oltre alla consegna dei dolcetti dell’Epifania.