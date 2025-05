Arezzo, 22 maggio 2025 – Gli studenti del Liceo Petrarca diventano attori per la rassegna di teatro “Il Classico in scena”. Tra lunedì 26 maggio e venerdì 30 maggio sono in programma cinque spettacoli per un totale di dieci repliche che, messi in scena al teatro Pietro Aretino, vedranno alternarsi sul palcoscenico ben ottantadue ragazzi e ragazze dell’istituto cittadino. Questi appuntamenti, organizzati in collaborazione con la Rete Teatrale Aretina all’interno del festival “Messaggi”, rappresentano la conclusione dei laboratori di teatro che sono stati condotti per l’intero anno scolastico dagli operatori dell’associazione culturale Noidellescarpediverse all’interno del Liceo Classico e Musicale Petrarca, dando seguito a un progetto educativo e formativo che viene proposto ininterrottamente dal 1992.

Il cartellone de “Il Classico in scena” sarà caratterizzato da un vero e proprio omaggio alla varietà e alla ricchezza dell’arte teatrale, tra commedie e tragedie, risate e riflessione, omaggi ai grandi autori classici e interpretazioni originali. I cinque spettacoli, realizzati con la regia di Riccardo Valeriani su testi di Samuele Boncompagni, sono frutto di un percorso progressivo partito con giochi ed esercizi per la conoscenza di sé, l’improvvisazione, la mimica, l’utilizzo della voce e dello spazio, per arrivare a un lavoro finalizzato a scrittura, elaborazione e interpretazione del copione. La rassegna finale, dunque, fornirà ai ragazzi e alle ragazze del Liceo Petrarca l’opportunità di vivere le emozioni di esibirsi davanti a un vero pubblico, con ogni rappresentazione che sarà prevista in doppia replica alle 19.00 e alle 21.30. Il sipario verrà aperto per la prima volta lunedì 26 maggio con “Verso la Merica - Oceano Novecento” tra racconti, diari e testimonianze dell’emigrazione italiana verso gli Stati Uniti di inizio ‘900, proseguendo poi martedì 27 maggio con “In arte son Chisciotte. Cavaliere singolare, femminile plurale”, mercoledì 28 maggio con “Il divano (di Dio)…” e giovedì 29 maggio con “Blind full love. In terapia con Shakespeare”. La conclusione è fissata per venerdì 30 maggio con l’omaggio spiazzante e ironico alla genialità shakespereana di “Bisbetica? Domata! Ovvero bisbetico? Domato!”. «Da trentatré anni proponiamo progetti di teatro al Liceo Classico e Musicale Petrarca - spiega Valeriani, - conducendo uno dei laboratori più longevi e più partecipati d’Italia che, come conferma questa rassegna, non smette di crescere e aggregare studenti. Un ringraziamento particolare va al dirigente scolastico, la professoressa Lisa Sacchini, e al docente responsabile del progetto, il professor Yuri Loyola, per il costante sostegno e per la condivisione di un percorso volto a valorizzare il teatro come strumento educativo, formativo e umano».