Arezzo, 4 luglio 2023 – Un workshop di scrittura comico-umoristica per RidiCasentino 2023. La decima edizione del concorso nazionale di letteratura verrà arricchita da due giornate di laboratori tenute dai docenti Max e Francesco Morini, autori di cinque best seller per la casa editrice Newton Compton, che accompagneranno i partecipanti in un percorso tra le diverse tecniche per arrivare a utilizzare la scrittura come strumento per muovere un sorriso. L’iniziativa, dal titolo “Scrivere comico”, è organizzata dall’associazione culturale Noidellescarpediverse e si terrà sabato 5 e domenica 6 agosto nel borgo di Poppi con la volontà di andare a proporre un fine settimana in cui dar vita a uno scambio di idee tra scrittori o aspiranti scrittori provenienti da tutta la penisola.

Il workshop sarà strutturato con un programma modulabile e personalizzabile per assecondare ogni livello di preparazione, permettendo così la partecipazione ad autori con diverse esperienze intenzionati a migliorare il loro stile comico. Il percorso accompagnerà all’acquisizione di strumenti e tecniche di narrazione comico-umoristica per arrivare a scrivere un proprio racconto breve originale, con una didattica che partirà dalla spiegazione delle dinamiche e dei meccanismi della risata per arrivare poi a toccare varie tematiche: la genesi della storia, i personaggi, la psicologia di eroi e antieroi, le convergenze e divergenze tra i protagonisti, le similitudini e le metafore, il ritmo e la punteggiatura. Un focus particolare sarà orientato ai grandi scrittori umoristici per approfondire i diversi stili tra ironia, parodia, satira, black humour e surreale. Il compito di condurre questo laboratorio è stato affidato a Max e Francesco Morini che porranno a disposizione degli allievi un’esperienza pluriennale come direttori della scuola di scrittura “Pensieri e parole” di Roma e come scrittori di Newton Compton. I posti per “Scrivere comico” sono limitati, con le iscrizioni che resteranno aperte fino a sabato 22 luglio con una mail a [email protected]