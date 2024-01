"Un uomo contemporaneo, preziosissimo animatore culturale"

SANTOMATO (Pistoia)

"Giuliano Gori è stato sempre contemporaneo per la sua città e per il territorio che lo ha visto operare attivamente. Ha vissuto il suo ruolo di collezionista in una dimensione comunitaria, aperta al dialogo e alla novità, portatrice di benefici culturali diffusi. È stato un uomo dall’anima imperitura, come imperituro è ciò che ci ha lasciato". Così Diana Toccafondi, a nome della Fondazione Cassa di risparmio di Prato, di cui Giuliano Gori è stato anche socio, ricorda il ruolo "preziosissimo di animatore culturale svolto dall’imprenditore-mecenate.

"La scomparsa di Giuliano Gori è una grande perdita non solo per il mondo dell’arte ma per l’intera nostra comunità". Lo dice il presidente di Fondazione Caript, Lorenzo Zogheri. "La straordinaria esperienza della Fattoria di Celle, per bellezza e carica innovativa, ha contribuito - prosegue Zogheri - a fare conoscere in tutto il mondo Pistoia. Senza la sua passione, la sua lungimiranza e la sua disponibilità a mettere in gioco competenza e relazioni, non potremmo ammirare tante opere divenute parte stessa dell’identità del territorio pistoiese: la fontana di Buren a Villa La Magia e la fontana di Bury a Montecatini, sono tra le più note". "Sono capolavori che dobbiamo in massima parte a una concomitanza nella storia della nostra Fondazione, cioè l’amicizia, la stima e la collaborazione che lo legarono al professor Ivano Paci con il quale condivise, da vicepresidente, dieci anni alla guida dell’ente".

"Nel 2022 abbiamo celebrato il trentennale della Fondazione - ricorda ancora Zogheri - e, per la ricorrenza, abbiamo realizzato un video a testimonianza dei progetti più importanti della nostra storia. Giuliano Gori ne è tra i protagonisti".