Un open day su musica e didattica del basso con Proxima Music

Arezzo, 16 settembre 2025 – Un open day dedicato alla musica e alla didattica del basso. A proporlo è Proxima Music che giovedì 18 settembre, dalle 14.30, ospiterà un ciclo di lezioni gratuite dove allievi di ogni età potranno vivere un avvicinamento a questo strumento elettrico tra generi contemporanei quali pop, rock, jazz o blues. Gli incontri, ospitati dalla sede della scuola cittadina in via Severi, saranno tenuti dal maestro Roberto Tiezzi e offriranno un’occasione per vivere un primo approccio alle quattro corde e per approfondirne le molteplici potenzialità sonore, con l’obiettivo di trasmettere la passione e la tecnica bassistica a bambini a partire dagli otto anni, a ragazzi e ad adulti.

Questo pomeriggio è inserito all’interno della settimana di open day di Proxima Music che, fino a venerdì 19 settembre, permetteranno di provare i vari corsi di musica moderna o di musica classica tra lezioni di chitarra, batteria, pianoforte, archi e ottoni. Un particolare focus sarà dedicato proprio al basso perché si tratta di uno strumento di nicchia ma di importanza fondamentale in ogni ensemble, capace di unire ritmo, versatilità e armonia per diventare il vero collante tra percussioni e melodie. L’insegnamento è condotto da Tiezzi che porrà a disposizione degli allievi un’esperienza musicale maturata sui palchi di tutto il mondo, al fianco di grandi esponenti della musica leggera italiana: dal 1992, infatti, è bassista della band di Pupo con cui ha inciso tre album e partecipato a tour in ogni continente, inoltre è fondatore della Ballantine Band e ha suonato per artisti quali Aleandro Baldi, Sasha Torrisi dei Timoria e Iskra Menarini che per vent’anni è stata la corista di Lucio Dalla. Il corso di basso di Proxima Music permetterà di vivere un percorso dai primi accordi fino all’ingresso in una vera e propria band, acquisendo padronanza di questo strumento elettrico a quattro corde in modo completo, dinamico e tra vari stili per suonare ogni brano. Per ulteriori informazioni e per iscrizioni è possibile visitare il sito www.proximamusic.academy.