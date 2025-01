Un libro ed una mostra fotografica per far conoscere la maestria degli artigiani toscana

Arezzo, 10 luglio 2024 – Un libro ed una mostra fotografica per far conoscere la maestria degli artigiani toscani. Sarà presentato venerdì 12 luglio alle 18 nello “Spazio OFF” del Festival Cortona On The Move al Teatro Signorelli, il Fotolibro “Fatto in Toscana”. La pubblicazione, con il patrocinio e contributo della Regione Toscana, è già stata presentata al Salone del libro di Torino e adesso trova spazio a Cortona nel calendario del prestigioso festival internazionale.

“Non poteva esserci cornice più prestigiosa di Cortona On The Move per ospitare il progetto CNA “Fatto in Toscana” alla scoperta dei mestieri e delle manifatture locali – osserva Roberto Menchetti, Presidente CNA Valdichiana - un percorso dove arte ed artigianato si fondono per mostrare come nascono i prodotti delle nostre imprese e per sviluppare sinergie tra gli associati, una collaborazione tra professionisti della fotografia e aziende per valorizzare il “saper fare” degli artigiani e promuovere il sistema CNA. Siamo orgogliosi della collaborazione con il Festival di Cortona On The Move in un momento storico in cui la fotografia rappresenta il mezzo più universale per raccontare il mondo in cui viviamo”.

“Il fotolibro è il momento finale del nostro contest fotografico che ha visto protagonisti 20 fotografi toscani e 48 imprese associate che hanno aperto le loro porte per realizzare immagini che raccontano la loro attività - è il commento di Lorenza Ricci, Presidente CNA Fotografia Arezzo e Toscana – Si sono incontrati due mondi per dare vita ad un progetto fotografico innovativo. Sono stati selezionate 92 foto (due per ogni azienda) valutate poi da una prestigiosa giuria. Da qui nasce il fotolibro e la mostra fotografica che saranno presentate a Cortona. Quest’esperienza ha permesso di far emergere la professionalità dei fotografi e aspetti spesso sconosciuti delle nostre aziende. Abbiamo mostrato come sia importante affidarsi ad un fotografo professionista, che riesce a cogliere con un solo scatto l’anima di un’azienda artigiana. In questa epoca dove l’immagine sta assumendo un’importanza determinante, con una foto si riesce davvero a comunicare molto più che con le parole”.

L’iniziativa sarà salutata dal Sindaco di Cortona Luciano Meoni, cui seguiranno gli interventi di Luca Tonini Presidente di CNA Toscana, del Presidente dell’Unione Comunicazione e Terziario Avanzato di CNA Toscana Marco Basteri, del Presidente nazionale di CNA Fotografia Antonio Barrella e di Lorenza Ricci Presidente CNA Fotografia Toscana. Modererà il dibattito il giornalista Luca Caneschi.