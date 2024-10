Arezzo, 21 ottobre 2024 – Un cappello pieno di bugie, venerdì 25 ottobre alle 21,15 al cinema teatro Masaccio di San Giovanni Valdarno, il Gruppo teatrale sangiovannese, con il patrocinio del comune di San Giovanni Valdarno, presenta la brillante commedia in tre atti di Antonella Zucchini

Il Gruppo teatrale sangiovannese torna in scena con la brillante commedia di Antonella Zucchini dal titolo “Un cappello pieno di bugie”. Venerdì 25 ottobre alle 21, 15 al cinema teatro Masaccio è in programma il divertente e coinvolgente spettacolo in vernacolo fiorentino. L'iniziativa, organizzata con il patrocinio del comune di San Giovanni Valdarno, è stata presentata questa mattina dal sindaco Valentina Vadi, dall'assessore alla cultura Fabio Franchi e da Giovanni Nannini e Luciano Mori del Gruppo teatrale sangiovannese.

“Due anni fa – le parole del sindaco di San Giovanni Valdarno Valentina Vadi e dell’assessore alla cultura Fabio Franchi – fu presentata la commedia 'Da domani si fa... i conti' che ebbe un grande successo. Quest’anno il Gruppo teatrale sangiovannese torna con l’esilarante spettacolo “Un cappello pieno di bugie” che è tratto da un testo di Antonella Zucchini, una delle ultime e ancora viventi scrittici in vernacolo fiorentino. Ci sarà sicuramente da ridere e da divertirsi per una serata all’insegna della leggerezza. Il Gruppo teatrale sangiovannese è un gruppo che ha una solida esperienza alle spalle e a noi fa molto piacere che, dopo il periodo della pandemia, che ha creato problemi a tante associazioni, siano tornati sulla scena continuando a rallegrarci con il loto umorismo contagioso”.

Il Gruppo teatrale sangiovannese nasce nel 1982 con lo scopo di avvicinare le persone al teatro. Ogni anno propone una commedia diversa scegliendo sempre opere brillanti sia di giovani autori che di artisti affermati, in vernacolo fiorentino oppure del panorama classico .

“Siamo contenti di esibirci al Teatro Masaccio – commentano Giovanni Nannini e Luciano Mori – perché è da lì che il nostro gruppo è partito e tornarci è sempre una grande emozione, in attesa del nuovo teatro che verrà. Mi raccomando venite tutti perché ci sarà da ridere. Ma assai, proprio ridere a crepapelle. Perché questo a noi piace, far ridere e divertire”.

"Un Cappello pieno di bugie" è un esilarante spettacolo di Antonella Zucchini, talentuosa scrittrice di commedie in vernacolo fiorentino che ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti.

Anni ‘50. Igino Biancalani é un rappresentante di cappelli della ditta Biancalani & Batacchi, nella quale lavorano la moglie Giuditta (il vero factotum del laboratorio) e il creativo, nonché balbuziente socio, Fosco Batacchi. Tanto Giuditta è austera e bacchettona, quanto Igino è farfallone, donnaiolo e bugiardo. Nel suo girovagare di città e città per vendere i cappelli, intraprende una relazione con Vittoria, donna arrivista e calcolatrice, e inizia a condurre una doppia vita. Il caso vuole, però, che Vittoria capiti al laboratorio per acquistare un cappello e l'inganno viene presto a galla.

Venerdì al teatro cinema Masaccio si esibiranno Luciano Mori, Franca Bernardoni, Giovanni Nannini, Caterina Ciambellini, Giuliana Credenti, Armando Mini, Fulvia Butteri, Cristina Arrigucci, Matteo Turchi, Fabio Guerri e Patrizia Clemente. La regia è affidata a Lorenzo Castelli, Suggeritrice Donella Magnelli, luci e suoni sono a cura di Piero Mini e l'aiutante scena e trucco è Patrizia Clemente.

Il biglietto intero ha un costo di 10 euro mentre il ridotto è di 8 euro. E’ possibile usufruire della prevendita al botteghino del teatro mercoledì 23 e giovedì 24 dalle 17 alle 19 e venerdì 25 ottobre dalle 17 alle 21,15.

Per informazioni o prenotazioni è possibile chiamare Giovanni al numero 3393862542, Cristina al 3403696250 o Caterina al 3347098642