Il ricordo di Paolo Benvegnù, la serata “Sfioriamoci” apre il Mengo

Arezzo, 9 aprile 2025 – Dopo il concerto all’alba in Fortezza che ha chiuso l’anno scorso l’ultima edizione del Mengo Music Fest, Paolo Benvegnù tornerà protagonista anche nella 21esima edizione della manifestazione musicale dell’estate aretina. Ad inaugurare l’edizione 21 del Mengo Music Fest martedì 8 luglio infatti sarà in ricordo di Paolo Benvegnù, la serata “Sfioriamoci”. Sul palco sfileranno uno dopo l’altro tanti musicisti, artisti e amici che – come tanti – hanno avuto la fortuna di essere, appunto, sfiorati da Paolo. Ci saranno I Benvegnù che con Paolo hanno condiviso palco e studio nella sua carriera solista, Alessandro Fiori, Andrea Franchi, e poi l’attrice Amanda Sandrelli, Andrea Scanzi, Beatrice Antolini, Dente, Ermal Meta, gli ex Scisma (Gallo, Manfroi, Mazo, Poli, Tagliola, Ferrario), Giovanni Truppi, Giulio Casale, Guglielmo Ridolfo Gagliano, ma anche Irene Grandi, Lamante, Marc (Venus), Marco Olivotto, e poi Marina Rei, Piero Pelù, Tosca. La direzione artistica e l’organizzazione della serata sono a cura di Luca Roccia Baldini, Officine della Cultura e dei Benvegnù, con il supporto dell’etichetta aretina Woodworm. Proprio Woodworm torna ad omaggiare l’artista appena scomparso dopo aver dedicato a febbraio la serata Futures proprio a Paolo Benvegnu, che avrebbe dovuto essere presente durante la settimana di Sanremo al lido Blue Bay quartier generale della casa discografica durante il festival. Un nuovo importante annuncio per la scaletta del Mengo 2025, il festival aretino che arriva quest’anno alla sua 21esima edizione, aprirà così con una grande festa per Paolo Benvegnù, per omaggiarne il ricordo e per sostenere la sua famiglia. Il ricavato dell’evento inaugurale “Sfioriamoci – una serata per Paolo Benvegnù” sarà devoluto infatti a scopo benefico, i biglietti sono già disponibili sul circuito Ticketone. Sfioriamoci sarà la prima delle sei serate in programma dall'8 al 13 luglio al Prato, di cui quattro completamente gratuite. In arrivo un cartellone eclettico e contemporaneo che accoglie alcuni dei tour più attesi dell’estate e offre uno spaccato della scena musicale attuale. Dopo la serata per Benvegnù, mercoledì 9 luglio sul palco del Prato spazio a Joan Thiele e Giorgio Poi, giovedì 10 luglio l’attesissimo tour di Lucio Corsi il cantante di Volevo essere un duro reduce dal successo di Sanremo, venerdì 11 luglio Adi Oasis e Dov’è Liana, sabato 12 luglio ci saranno gli Afterhours di Manuel Agnelli con i 20 anni di “Ballate per piccole iene”, nella stessa sera anche dj Ralf e Fast Animals and Slow Kids (per la seconda serata a pagamento del festival). Quindi, domenica 13 luglio il gran finale con i 50 anni di carriera di Pupo che proprio da Arezzo darà il via al suo tour mondiale «Su di noi, la nostra storia».