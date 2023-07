“Umbria Cinema“, il gran finale Papaleo mattatore, Giorgia attrice

di Susi Felceti

Un successo di pubblico e di critica per la terza edizione di “Umbria Cinema Festival“, direttore artistico Paolo Genovese, che si avvia verso la conclusione. Un festival che si distingue dagli altri per l’impronta prettamente italiana, anche se l’ospite di punta della serata di ieri è stata la star hollywoodiana Matt Dillon cui è stato consegnato un Premio Speciale. Il celebre attore ha “dialogato“ con il pubblico della splendida Piazza del Popolo attraverso le domande che gli sono state rivolte da Boris Sollazzo in un crescendo di battute e applausi dei presenti. Nella serata di venerdì invece Elisabetta Ferracini e Max Locafaro avevano condotto un’altra divertente serata con l’attore romano Edoardo Leo, cui è stato consegnato il Premio Gigi Proietti, e con Francesco Scianna, premiato per la miglior Serie Tv con l’opera "A casa tutti bene" di Gabriele Muccino. Autentico mattatore è stato poi Rocco Papaleo in versione cantante: con la sua sottile ironia ha fatto sorridere una Piazza sempre gremita nelle serate evento che hanno visto salire sul palco star nazionali e internazionali. Elegante e coinvolgente, con la sua comicità quasi poetica l’attore lucano ha interpretato il brano "Foca", portato al Festival di Sanremo 2012 e trascinato il pubblico con la camminata del mammifero.

Protagonista della giornata odierna invece sarà Giorgia che verrà premiata come miglior esordio cinematografico per "Scordato" di Rocco Papaleo (a aintervistare l’artista sarà da Enrico Lucherini). E poi proiezione in anteprima del film tv Rai Cinema "Margherita delle stelle" con presentazione del regista Giulio Base dell’attore Flavio Parenti, esibizione dei giovani artisti del laboratorio delle Arti Sceniche accompagnati da Massimiliano Bruno e accompagnamento musicale della serata ad opera degli Apple Pies.

Continuano le proiezioni al Nido dell’Aquila (tutte a ingresso gratuito e senza prenotazione): alle 14,30 "La quattordicesima domanica del tempo ordinario" di Pupi Avati, "Il signore delle formiche" di Gianni Amelio e "Vicini di casa" di Paolo Costello. Al termine, in serata la proclamazione del film (dieci le pellicole in gara) vincitore del Concorso. La Giuria quest’anno è presieduta da Angelo Mellone, direttore Intrattenimento Day Time di Rai e direttore di UmbriaLibri. "In questo momento portare il cinema tra la gente è estremamente importante– dice Paolo Genovese – avvicinare il pubblico a chi racconta storie è un modo di fare cultura e conoscenza della nostra cinematografia".