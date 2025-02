Arezzo, 28 febbraio 2025 – Ultimo di Carnevale a Castiglion Fiorentino: festa il 4 marzo

Trenino, maschere, giocolieri e divertimento a partire dalle 15,30.

Grande Festa di Carnevale a Castiglion Fiorentino.

L'appuntamento è dalle ore 15,30 di martedì 4 marzo lungo Corso Italia. Festa, maschere, spettacoli e divertimento per bambine e bambini con la Parata Disney, il trenino del “Boscatello” e tanta animazione, poi alle ore 17.00 tutti a Porta Fiorentina per la “Scoriandolata”.

Ad organizzare il pomeriggio di festa dedicato ai più giovani creando anche per un'occasione di incontro tra le famiglie il Comune, il Centro Commerciale Naturale e la Pro Loco.

A partire dalle ore 15,30, quindi, le bambine e i bambini potranno trascorrere un pomeriggio di festa tra coriandoli e stelle filanti divertendosi e facendo divertire i loro genitori. A rendere ancor più festoso l'evento ci sarà la Parata Disney con Minnie e Topolino, Paperina e Paperino, Pluto e tantissimi altri personaggi dei cartoon Disney faranno compagnia ai piccoli che non mancheranno di salire sui vagoncini del trenino del “Boscatello”.

In occasione dell’evento sono previste delle modifiche alla viabilità

dalle ore 15 alle ore 18 nel centro storico sono previsti i divieti di sosta fuori Porta Fiorentina e in Piazza del Municipio. Nella fascia oraria in cui si svolgerà l'evento sarà istituito anche il divieto di transito veicolare nel centro storico e nell'area antistante Porta Fiorentina, per consentire al trenino del “Boscatello” di effettuare le manovre.