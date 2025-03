Arezzo, 28 marzo 2025 – Ultimo appuntamento della stagione teatrale 24/25 del teatro Auditorium Le Fornaci di Terranuova Bracciolini quello di domenica 6 aprile alle ore 17:00.

La compagnia livornese Pilar Ternera andrà in scena con Blu il colore della felicità, per la regia di Francesco Cortoni ed adatto dai 4 anni in su. Lo spettacolo è un’indagine sulla felicità e su come essa possa essere sempre lì a portata di mano, per tutti. Con piccole magie (di cui solo il teatro è capace) svelate in diretta, performance con grandi salti, piccoli bisbigli e immagini oniriche e poetiche, la compagnia Pilar Ternera ci conduce in un grande viaggio alla scoperta del segreto più segreto di tutti: come essere felici. Seguendo il racconto dell’attore scopriremo insieme il passaggio segreto verso la felicità.

“Siamo giunti all’ultimo appuntamento in programma – ha detto Simone Martini, presidente di Kanterstrasse – e siamo felicissimi di questo anno teatrale: 11 spettacoli in stagione, le matinée per le scuole, i saggi dei nostri corsi di teatro, gli incontri di approfondimento, tutti momenti preziosi che non vedevamo l’ora di rivivere dopo un anno di stop. Ci teniamo molto a ringraziare il Comune di Terranuova Bracciolini ed Unicoop Firenze per il sostegno e tutto il nostro pubblico che ha riempito la sala durante gli appuntamenti fidandosi delle nostre proposte”.

“Questa stagione teatrale è stata un’opportunità preziosa per offrire alla nostra comunità momenti di arte e cultura, sia per i più piccoli con la rassegna Kids, che per gli adulti” ha detto l’assessora alla cultura, Sara Grifoni. “Abbiamo visto tanti bambini immergersi in storie affascinanti, stimolando la loro curiosità e immaginazione, mentre gli adulti hanno potuto riflettere e divertirsi grazie a spettacoli sempre ben fatti. Il teatro è un linguaggio universale e siamo felici di aver contribuito a creare occasioni di crescita e condivisione per tutti. Un grazie sincero a tutte le compagnie teatrali, a Kanterstrasse per l’offerta culturale e per l’organizzazione e al pubblico che ha partecipato con entusiasmo agli eventi in calendario” ha concluso.

Domenica 6 Aprile ore 17:00

Diffusioni KIDS

Pilar Ternera

BLU, IL COLORE DELLA FELICITÁ

di Francesco Cortoni

con Silvia Lemmi e Francesco Cortoni età +4