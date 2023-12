Tutto pronto per la notte più bella. San Silvestro fra teatro e cabaret

Il San Silvestro è musica e allegria ma è anche cabaret e teatro in una Toscana che negli anni ha scoperto il piacere di salutare il nuovo anno con spettacoli che vanno oltre il ballo. L’appuntamento più importante è quello al PalaModigliani di Livorno che coniuga la comicità e la musica. Le star sono Giorgio Panariello e Marco Masini con la tappa di Capodanno del fortunatissimo tour "Lo strano incontro". Uno show tra battute e canzoni cui farà seguito un dj set.

Giovanni Veronesi e Rocco Papaleo accompagnati da ‘Musica da ripostiglio’ portano in scena "Due maledetti amici" a ‘Il Garibaldi Milleventi’ di Prato. Due guasconi del teatro e del cinema italiano si lasciano prendere dall’improvvisazione. In piazza dei Priori a Volterra reduce dai successi di "Striscia la notizia" sarà di scena Sergio Friscia. La "Iena" Andrea Agresti è il protagonista della festa di Capodanno in piazza del Popolo a San Miniato. Paolo Migone e Matteo Cesca da Zelig sono le attrazioni in piazza Mazzini a Viareggio. L’attore e comico emergente Jonathan Canini presenta il suo spettacolo "Vado a vivere da me" al teatro Pacini di Pescia. Sarà un’ultima sera del 2023 ricca di appuntamenti teatrali a Firenze. Alla Pergola arrivano Giuliana De Sio e Alessandro Haber in "La signora del martedì" di Massimo Carlotto. Al Verdi spazio a un celeberrimo musical, "Cabaret", con Arturo Brachetti e Diana Del Bufalo. Al termine verranno offerti al pubblico panettone e spumante per il brindisi di mezzanotte. Tutta al femminile l’attrazione al Puccini con "Piccole donne crescono", lo spettacolo di Daniela Morozzi, Anna Meacci e Chiara Riondino. Al teatro di Rifredi una commedia-omaggio a Raffaella Carrà, "Fiesta", scritta da Fabio Canino. Il teatro del Cestello ospita l’esilarante commedia "Addio al nubilato" di Stefania Mancini. Risate e gang brillanti di Capodanno anche alle Laudi con "Assemblea condominiale" per la regia di Stefano Tamburini. Al Reims torna "Rumori fuori scena", commedia della Nuova Compagnia di Prosa Città di Firenze, basata sul testo dell’inglese Michael Frayn. Allo Spazio Alfieri va in scena "Ri-spogliati" letture e situazioni radiofoniche. Al pianoforte Luigi Ragucci, canzoni interpretate da Raoul Renzini con Fabio Baronti, Luca Cartocci, Massimo Manconi, Sabrina Tinalli e Silvia Vettori. A Fiesole andrà in scena "Bruna, per carità" scritto, diretto e interpretato da Alessandro Riccio e Alberto Becucci.

A Cascina ci si divertirà con "Le Filippiche", viaggio nella comicità di Filippo Caccamo. Al teatro del Popolo di Castelfiorentino "Meglio tarde che mai" con Franca Pampaloni e Nicanor Cancellieri. Al teatro di Pisa, dopo il cenone, "La Traviata in vernacolo" e quindi il brindisi.