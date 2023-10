Ttg, si parte Un faro sul turismo che cambia

di Marco Principini

La fiera di Rimini diventa il villaggio globale del turismo con la 60° edizione di Ttg Travel Experience. Il più importante marketplace italiano per l’industria del travel e hospitality firmato Ieg-Italian Exhibition Group, si tiene da oggi a venerdì, in contemporanea con InOut, format dedicato ai professionisti del contract, con l’obiettivo di diventare il punto di riferimento per l’industry del travel di tutto il Mediterraneo. "Con 2.700 espositori su 26 padiglioni, 55 destinazioni estere e 1.000 buyer provenienti da tutto il mondo, è l’edizione più internazionale di sempre", commenta Corrado Peraboni, amministratore delegato di Ieg. "Un appuntamento community catalyst che insiste su un territorio da sempre sinonimo di turismo – continua Peraboni – che ispira tutti gli operatori professionali di settore ampliando lo scambio di domanda e offerta e tracciando le linee guida globali di sviluppo per l’industry dell’accoglienza".

Tema portante della nuova edizione è l’Utopia, nella sua accezione wildiana di ideale raggiungibile, emblema del rinnovamento di un’industria turistica sempre più sintonizzata con i nuovi valori del viaggiatore. "Il settore del turismo e dell’hospitality si sta ripensando per costruire un’offerta modellata attorno alla dimensione etica", racconta Gloria Armiri, group exhibition manager della divisione tourism and hospitality di Ieg. "Il concetto di viaggio – continua – sta mutando: da occasione di evasione a spazio di armonia con l’ambiente, le questioni sociali e gli esseri viventi". Un tema che verrà discusso anche nelle nove arene di Ttg Travel Experience con il ricco palinsesto di incontri di Think Future, tra i quali spicca l’attesa presentazione di Vision +24, l’appuntamento che ispira l’industry del turismo del prossimo futuro. Il nuovo appuntamento di Ttg Travel Experience favorisce l’incontro tra la domanda dei buyer provenienti da 62 Paesi, di cui il 42% extraeuropei, e l’offerta dei seller di tutta l’area del Mediterraneo allungando il proprio raggio di contrattazione a tutta l’area mediterranea con Ttg Med, segmento che vedrà protagoniste le proposte di Slovenia, Croazia, Grecia, Marocco e Giordania, country partner per il secondo anno consecutivo. Una scelta che accresce la rilevanza della manifestazione nel panorama internazionale delle fiere di settore.

Nel layout espositivo, The World accoglie le principali destinazioni da tutti i continenti, che sbarcano a Rimini per sviluppare il business con gli intermediari del prodotto turistico riconoscendo la centralità dell’appuntamento di Ieg. Portogallo ed Egitto ampliano la presenza in fiera, la Turchia ritorna così come la Cina, che sceglie di ricostruire la propria offerta turistica partendo dall’evento riminese. E ancora, l’offerta dei tour operator internazionali del Global Village, l’area Italia per la più grande piazza di contrattazione dell’offerta turistica italiana nel mondo e il focus del turismo attivo di BeActive.