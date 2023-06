Arezzo, 20 giugno 2023 – È tutto pronto per “Tracce. Presenze artistiche ad Arezzo dal secondo Novecento ad oggi”, la prima asta on line dedicata all’arte contemporanea del territorio aretino, organizzata dalla casa d’aste Guidoriccio di via Ferraris 128, ad Arezzo, e curata da Danilo Sensi.

Dopo la presentazione ufficiale dello scorso 9 giugno e la pubblicazione del catalogo, mercoledì 21 giugno, alle ore 16, le opere verranno battute in diretta nel sito web www.asteguidoriccio.it. Sono già molte le offerte giunte via mail. Per la partecipazione all’asta è richiesta la registrazione.

Gli artisti presenti sono: Abigaille (Grazia Rossi Forbicioni), Vittorio Angini, Marcello Oltrana Bianchi, Paolo Caponi, Andreina Giorgia Carpenito, Antonella Cedro, Fabrizio Cioci, Meri Ciuchi, Primo Conti, Tetsuji Endo, Andrea Facchini, Mario Gallorini, Maura Giussani, Enio Lisi, Silvio Loffredo, Carmelo Lombardo, Mino Maccari, Roberto Naccari, Mario Nibbi, Franco Onali, Dario Polvani, Maurizio Rapiti, Raffaele Rossi, Laura Serafini, Eliana Sevillano, Mario Tozzi, Abel Vallmitjana, Venturino Venturi, Franco Villoresi, Zenone (Emilio Giunchi).

"Tracce" combina in asta i grandi maestri che frequentarono la città, alcuni degli artisti più significativi del secondo Novecento di Arezzo e una selezione di nuovi protagonisti. “Investire nell’arte è il miglior modo di spendere – dichiara il critico Danilo Sensi. – Per la prima volta un'asta verrà dedicata interamente al territorio, alla sua storia culturale recente e ai suoi artisti. Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato al progetto, la casa d'aste Guidoriccio per aver scommesso su Arezzo e i collezionisti privati che hanno messo a disposizione le opere”.