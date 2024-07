Arezzo, 3 luglio 2024 – Tornano i Venerdì Sera di Sansepolcro: Shopping, Musica e Cultura.

Sansepolcro si prepara a vivere un'estate ricca di eventi con il ritorno dei tanto attesi venerdì sera sotto le stelle, che animeranno la città con negozi aperti fino a tardi, musica live, eventi a tema e il vivace mercatino del tarlo in piazza. A partire da questo venerdì 5 luglio, il centro storico si trasformerà in un luogo di incontro e divertimento, dove cittadini e visitatori potranno immergersi nell'atmosfera unica di una città che fonde magistralmente storia, cultura e modernità.

L'iniziativa, promossa dall’Associazione Commercianti del Centro Storico, Confcommercio e Confesercenti in collaborazione con il Comune di Sansepolcro, è pensata per valorizzare il ricco tessuto commerciale della città, offrendo un'esperienza di shopping unica e indimenticabile. I negozi, aperti fino a tarda sera, offriranno ai visitatori l'opportunità di scoprire prodotti di qualità promuovendo così l'economia cittadina. Ristoranti e locali del centro sapranno deliziare le serate di cittadini e visitatori con la passione che da sempre li muove nel portare avanti tradizioni antiche innovando sempre la propria offerta.

Le serate saranno arricchite da spettacoli di musica dal vivo che risuoneranno per le vie del centro, creando un'atmosfera festosa e coinvolgente. Ogni venerdì, la città si animerà sotto le stelle, offrendo una varietà di eventi e intrattenimenti che sapranno soddisfare i gusti di tutti.

Il mercatino del tarlo in piazza sarà un punto di attrazione per coloro che amano passeggiare tra le bancarelle, alla ricerca di prodotti tipici, oggetti d'arte e curiosità. Questo spazio, pensato per favorire l'incontro e la socializzazione, rappresenta anche un'opportunità per i produttori locali di far conoscere e apprezzare le loro eccellenze.

"Siamo estremamente orgogliosi di rilanciare i venerdì sera di Sansepolcro, un appuntamento che ogni anno attira moltissimi visitatori e che rappresenta un'importante vetrina per i nostri commercianti," afferma l'assessore alla Cultura, Francesca Mercati. "Ringrazio di cuore tutti i commercianti e le associazioni di categoria che hanno collaborato con passione ed entusiasmo per rendere possibile questa iniziativa. Sansepolcro è una città ricca di storia e cultura, e iniziative come queste ci permettono di valorizzarla ulteriormente, creando occasioni di incontro e divertimento per tutta la comunità."

In una città come Sansepolcro, dove ogni angolo racconta una storia e ogni evento è un'esperienza unica sarà possibile trascorrere insieme dei venerdì sera all'insegna del divertimento, dello shopping e della cultura, sia artistica che enogastronomica.