Arezzo, 19 febbraio 2025 – Tornano i sabato pomeriggi dedicati ai bambini alla Scuderia Pan di Mulinelli.

Il 22 febbraio dalle ore 15 alle ore 17.30 i bambini potranno passare qualche ora all'aria aperta in compagnia dei pony e dei tanti altri animali del maneggio. Impareranno coma si accudiscono gli animali nel pieno rispetto delle loro esigenze. E poi ci sarà anche un momento in cui potranno salire in sella e fare divertenti giochi con gli altri bambini. L'esperienza si tiene in un ambiente in mezzo ad un bosco attraversato da un ruscello.

Per info e prenotazioni Francesca (334/1545975) o Sonia (339/3831416)