Arezzo, 2 dicembre 2024 – Torna la stagione teatrale allo Spina di Castiglon Fiorentino

Mercoledì 4 dicembre ore 21.00 di scena “Il malato immaginario – L’ultimo viaggio” di Stivalaccio Teatro.

“Torna la stagione teatrale con i grandi classici da Moliere a Goldoni e ancora una volta il ‘Mario Spina’, grazie alla qualità offerta, si conferma come un luogo della cultura”

Così l’assessore alla Cultura, Massimiliano Lachi, in vista dell’apertura della stagione teatrale in programma per dopo domani, mercoledì 4 dicembre, con il “Il malato immaginario – L’ultimo viaggio” di Stivalaccio Teatro.

Il malato immaginario - L’ultimo viaggio è una riscrittura del classico di Molière diretta da Marco Zoppello, sul palco insieme a Sara Allevi, Anna De Franceschi, Michele Mori, Stefano Rota. Lo spettacolo è un salto nell'universo molieriano, tra improvvisazione e canti da saltimbanco, e nel gioco del teatro, che deve essere vivo ed estemporaneo quanto la commedia, specchio incrinato dell’umano.

Stivalaccio Teatro nasce nel 2007 come compagnia di teatro popolare; nel 2023 riceve il premio ANCT – Associazione Nazionale Critici di Teatro, come riconoscimento per il lavoro sulla commedia dell'arte, il teatro ragazzi e l'arte di strada.