La conferenza del Professor Andrea Matucci

Arezzo, 8 settembre 2025 – « Domenica 14 settembre, alle ore 10:45 abbiamo nuovamente occasione di ospitare all'Accademia Casentinese di Borgo alla Collina (AR) il Professor Andrea Matucci , ormai appuntamento fisso della nostra stagione al Castello del Landino».

Nel suo lungo percorso di docente all'Università degli Studi di Siena il Prof. Matucci ha avuto modo di seguire molti filoni di ricerca, dalla storiografia rinascimentale alla narrativa moderna fino alla poesia contemporanea.

Nel corso delle molte conferenze tenute da noi ha avuto modo di ripercorrere molti di questi interessi, parlando di volta in volta, a titolo di esempio, di Machiavelli, di Verga, di Pascoli, dei Promessi Sposi e di Alfonso Gatto. Gli eventi con Andrea Matucci vengono quindi a configurarsi, per la nostra accademia, come un percorso di lungo periodo che va a costruire una robusta opera di divulgazione sui classici della letteratura.