Torna la Bright-Night, la Notte europea delle Ricercatrici e Ricercatori

Arezzo 16 settembre 2024 – La Bright-Night, la Notte europea delle Ricercatrici e Ricercatori che quest’anno si terrà venerdì 27 settembre, sarà presente anche ad Arezzo e a San Giovanni Valdarno con alcune iniziative organizzate dall’Università di Siena e dedicate a studenti, ragazzi e, più in generale, a tutti i cittadini interessati a conoscere da vicino il mondo e i protagonisti della ricerca scientifica. Il viaggio nelle sue varie accezioni sarà il filo conduttore della Bright-Night che l’Università di Siena propone anche a Siena e a Grosseto.

Ad Arezzo il giorno 27, alle 14,30 al Campus del Pionta si terrà l’evento "Il Parco del Pionta: superare i confini tra stigma ed emancipazione per costruire una memoria comune”, a cura dei docenti Francesca Bianchi, Sebastiano Roberto e Gozde Yildiz e in collaborazione con il liceo artistico “Piero della Francesca” di Arezzo e con l’Istituto “Giovanni da San Giovanni” di San Giovanni Valdarno. L’iniziativa consiste in un’esperienza di viaggio fotografico alla scoperta delle memorie e della vitalità attuale di uno dei patrimoni culturali, sociali e ambientali più preziosi della città.

Alle 15, sempre al Pionta, sarà protagonista la professoressa Maria Rita Mancaniello, con il suo gruppo di ricerca, nell’evento dal titolo “Il tempo di un caffè e si riparte: una sosta tra ricerche di scienze socio-pedagogiche e narrazioni artistiche”. L’evento mette in dialogo 9 progetti (internazionali, nazionali, regionali) del gruppo di ricerca coordinato dalla docente attraverso il comune denominatore del viaggio di conoscenza, che permette di superare i confini, i campanilismi, i particolarismi. Ricercatori e ricercatrici accompagneranno i/le partecipanti in un percorso tra i vari “tavolini scientifici”, dove verranno invitati/e a partecipare a piccole attività per conoscere in modo creativo e divertente i diversi temi di ricerca.

Alle 17,30, nella Sala Borsa Merci di Piazza del Risorgimento, si svolgerà l’incontro su "Artisti, ribelli e libertini: viaggiatori stranieri in Toscana”, a cura del comparto di letterature straniere del Dipartimento di Filologia e critica, coordinato da David Matteini. Attraverso una staffetta di mini-seminari, si parlerà libri, memorie, opere d’arte di artisti e letterati francesi, inglesi, russi, cinesi, spagnoli e tedeschi in viaggio in Toscana e Italia. L’evento si svolge in collaborazione con la libreria Edison, e si concluderà con una merenda a cura della caffetteria DolceSalato.

Come appendice alla giornata della Bright-Night, il 1° ottobre, alle ore 14,30 al Pionta, i professori Mariano Bianca, Luca Malatesti e Paolo Piccari proporranno una riflessione su “L’uomo è antiquato? Il superamento dei limiti della natura umana”, partendo dalla constatazione che l’evoluzione biologica appare ferma, mentre quella tecnologica avanza a ritmi serrati.

Nel centro storico di San Giovanni Valdarno, dalle ore 9 di venerdì 27 settembre fino alle ore 18, i professori Riccardo Salvini e Paolo Conti del Centro di Geotecnologie CGT, saranno promotori dell’evento “Oltre i confini: tecnologie che uniscono”. L’evento è organizzato con la collaborazione del Comune di San Giovanni Valdarno e la partecipazione, tra gli eventi proposti, dell’Istituto Comprensivo “Guglielmo Marconi”, dei Licei “Giovanni da San Giovanni”, dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore Valdarno e dell’Istituto di Istruzione Superiore “Benedetto Varchi” di Montevarchi. A questi si aggiungono eventi proposti dai giovani ricercatori del Centro di Geotecnologie, da società che collaborano alle iniziative del CGT sul territorio, e dai ricercatori della sede di San Giovanni Valdarno dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) . L’intera giornata sarà caratterizzata dalla presentazione di dimostrazioni e attività interattive per bambini e ragazzi, mirate a far scoprire le tecnologie che superano i confini fisici e culturali, unendo persone e territori. La giornata si concluderà alle ore 21.15 in piazza Masaccio con il concerto spettacolo “Ballata per Margherita" dedicato a Margherita Hack.

Commenta la professoressa Simona Micali, Presidente del Comitato di gestione del campus di Arezzo: “Siamo molto contenti di ritornare a festeggiare Bright insieme alle ragazze e ai ragazzi di Arezzo, ai docenti e a tutti gli appassionati e i curiosi che vorranno venire a trovarci. La ricerca scientifica non è e non deve mai diventare un’attività esclusiva e appartata, ma ricercatori e ricercatrici vivono e dialogano con la comunità di cui sono parte, e Bright è qui a ricordarcelo.”

“Siamo pronti anche quest’anno, per la quinta volta, con l’appuntamento annuale della ricerca che scende in piazza – ha commentato il presidente del Centro di Geotecnologie Riccardo Salvini –. Un momento importante in cui il territorio e l’Università̀ si incontrano, si contaminano e discutono a beneficio della cittadinanza e, soprattutto, dei giovani. Interverranno, in particolare, gli studenti che vanno dalla scuola primaria fino alle superiori, ma anche tutti gli interessati e i curiosi che vorranno venire a trovarci. Desidero ringraziare i colleghi docenti, amministrativi e ricercatori dell’Università di Siena e dell’INGV, il Comune di San Giovanni Valdarno e, in particolar modo, gli insegnanti delle scuole locali di San Giovanni e Montevarchi. Quest’anno il programma prevede anche 2 eventi tenuti da colleghi docenti universitari di nazionalità ucraina e cinese che presenteranno eventi legati alle tradizioni culturali dei loro paesi. In tutto saranno circa 30 eventi allestiti tra piazza Cavour e piazza Masaccio. Ricordo infine che, insieme al Comune di San Giovanni Valdarno, che ringrazio, la giornata si concluderà con un concerto spettacolo dedicato a Margherita Hack alle ore 21.15 in Piazza Masaccio. L’evento, dal titolo "Ballata per Margherita", renderà omaggio alla ricercatrice e vedrà protagonista Ginevra Di Marco accompagnata da Francesco Magnelli, Andrea Salvadori e Pino Gulli. Speriamo in un’ottima realizzazione.”

Approfondimenti sul programma degli eventi organizzati dall’Università di Siena: https://bright-night.it/enti-di-ricerca/universita-di-siena/