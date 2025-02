Arezzo, 11 febbraio 2025 – Torna GamIN' Palomar: un pomeriggio di gioco, cultura e socialità

Un pomeriggio di giochi da tavolo, scacchi, escape room e una speciale attività educativa per riflettere sui rischi delle dipendenze, domenica 16 febbraio dalle 16 alle 20 a Palomar, Casa della cultura di San Giovanni Valdarno

Dopo il successo delle precedenti edizioni, torna l'attesissimo evento GamIN' Palomar, un appuntamento dedicato agli appassionati di giochi da tavolo, giochi di ruolo, scacchi e tanto altro! L'evento si terrà domenica 16 febbraio, dalle 16 alle 20 nella sala conferenza David Sassoli di Palomar, Casa della cultura e offrirà una ricca selezione di attività ludiche per tutti i gusti.

Organizzato dal Comune di San Giovanni Valdarno, l'evento è curato dalle principali associazioni ludiche del territorio: From Beyond, LiberiScacchi, Kraken, ValDungeon, Cronache di Ruolo, e Valdarno Go Club. Grazie alla loro collaborazione, i partecipanti potranno immergersi in un mondo di giochi, che spaziano dai più classici giochi da tavolo agli scacchi strategici, passando per i coinvolgenti giochi di ruolo, l’antico gioco del Go, emozionante escape room per chi ama le sfide di logica e cooperazione.

Un'importante novità di quest'edizione è la partecipazione della cooperativa sociale Coop21, che presenterà il suo innovativo gioco da tavolo “Sbanco”. Ideato per sensibilizzare adolescenti e adulti sui rischi del gioco d’azzardo e delle dipendenze comportamentali, offre un'esperienza interattiva e coinvolgente, promuovendo la riflessione sui temi della prevenzione.

L'evento avrà luogo in un ambiente accogliente e stimolante, all'interno di Palomar – Casa della cultura, uno spazio che unisce cultura, gioco e socialità. Un'occasione ideale per ritrovarsi, divertirsi insieme e immergersi in nuove esperienze ludiche.

L'ingresso è libero e aperto a tutti: che si tratti di giocatori esperti o curiosi alle prime armi, GamIN' Palomar è l'occasione perfetta per un pomeriggio all'insegna del divertimento e della condivisione.