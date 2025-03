Toninelli e l'amore per l'Appennino pistoiese giovedì 27 alla Biblioteca San Giorgio

Pistoia, 26 marzo 2025 – Appuntamenti da non mancare. La montagna e tutto ciò che significa per l’uomo (in questo caso, una donna) un pomeriggio di primavera in biblioteca. Giovedì, dalle 17 nella Sala Manzini della “San Giorgio” di Pistoia, ecco Martina Toninelli e i suoi “Racconti di montagna – Testimonianza di vita” (Abra book, 2024). Saranno presenti l’autrice, Marco Poli e Silvio Sforzi. “La montagna è come un salvagente – sostiene Toninelli –, come un rifugio, come qualcosa che porta conforto nei momenti difficili, come possono fare solo la persona amata o la famiglia”.

Nel libro, Toninelli ripercorre le fasi salienti della sua esistenza legandole al suo progressivo avvicinamento alla montagna e alla natura che la anima. Un libro che si propone come guida, ma non una guida convenzionale con indicazioni di sentieri e percorsi da seguire, piuttosto una guida spirituale in cui l’autrice accompagna il lettore su suoi monti, l’Appennino pistoiese, per condividere le proprie esperienze e narrare la bellezza che spesso si può trovare anche a pochi passi da casa.

Toninelli è stata definita “scrittrice pasticciera”, perché al lavoro di pasticciera abbina la passione per la scrittura, che le è servita, in diverse fasi della propria vita, quale catarsi. Con “Racconti di montagna” è tornata a mettersi a nudo, senza difficoltà: consapevole di farlo, per aiutare sé stessa ma pure l’altro, il prossimo. Per questo ci tiene a condividere le proprie esperienze. “Se verrete ad ascoltarmi, cresceremo assieme”, chiosa.