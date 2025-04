Arezzo, 7 aprile 2025 – GleAM Records è orgogliosa di annunciare l'uscita di The Legends of Otranto, il nuovo album del bassista e compositore Ferdinando Romano, disponibile in formato CD e digital download/streaming dal 11 aprile 2025 e distribuito da IRD International e Believe Digital.

I suoi album precedenti, Totem (2020, Losen Records) e Invisible Painters (2023, Jam/UnJam Universal Music) sono stati molto apprezzati dalla critica e dal pubblico, ottenendo importanti riconoscimenti come “Miglior Nuovo Talento Italiano 2020” nel Top Jazz annuale della rivista Musica Jazz, il Premio SIAE 2021, il secondo posto come “Musicista Italiano dell’Anno 2023”. Entrambi i dischi sono stati inseriti nel Top Jazz tra i Dischi Italiani dell’anno e Invisible Painters anche tra le Formazioni Italiane dell’anno. The Legends of Otranto presenta una formazione molto originale con il fisarmonicista finlandese Veli Kujala, la pianista estone Kirke Karja ed una ritmica italiana formata da Ferdinando al contrabbasso ed Ermanno Baron alla batteria.

Il disco è una suite in sei movimenti, ispirati a storie e leggende legate alla città di Otranto.

È un racconto musicale di questa magica e antica terra nel profondo sud d’Italia: La Torre del Serpe, Idrusa, La Cava di Bauxite, L’albero della Vita, Le Due Sorelle, Re Artù sono personaggi, luoghi, immagini che prendono gradualmente vita nota dopo nota.

Alcune di queste storie sono radicate nelle vicende storiche che hanno caratterizzato questa zona del Salento, altre tramandate dalla cultura popolare.

Legends of Otranto nasce nel 2023 su commissione dell’AccordionFest Estonia, con l’obiettivo di creare una composizione originale per il repertorio della fisarmonica che potesse unire sonorità della musica contemporanea con l’improvvisazione. La première è stata eseguita nell’Ottobre 2023 a Tallin e trasmessa in diretta dalla Radio Estone.

Dal punto di vista compositivo la musica è molto eterogenea, con una sua cifra caratteristica di difficile definizione che attinge da jazz, musica contemporanea, echi cameristici, sperimentazione, drum’n bass, rock. Ritmi incalzanti e intrecciate poliritmie, sperimentazioni sonore, passaggi atonali e improvvisazioni si alternano a momenti minimalisti e introspettivi. La suite è pervasa da una attenta scrittura e una complessa polifonia che coinvolge tutti gli strumenti, producendo allo stesso tempo un suono caldo e melodico, evocativo della dimensione narrativa folkloristica delle leggende popolari, tra sonorità mediterranee ed echi nord europei evocati dal linguaggio di Veli e Kirke.