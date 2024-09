Terre in Festival il festival, gli appuntamenti di settembre

Arezzo, 3 settembre 2024 – Terre in Festival il festival di teatro diffuso per la Valtiberina, nei comuni di Sansepolcro, Monterchi, Pieve Santo Stefano, Caprese Michelangelo, Sestino, Anghiari, Badia Tedalda e San Giustino (PG), ha preso il via lo scorso 9 agosto.

Un festival intenso che sta accompagnando l’estate della Valtiberina con prime nazionali, una residenza artistica, un laboratorio di alta formazione, la proiezione di un film e compagnie provenienti da tutta Italia con spettacoli che affrontano i temi dell’oggi, da quelli più leggeri a quelli più drammatici ma sempre in una forma fruibile con godimento.

Quest’anno si è aggiunta al nostro Festival una nuova esperienza di turismo culturale per godere a pieno degli splendidi luoghi che accolgono i nostri spettacoli: In giro per Terre In Festival. Passeggiate per spettatori curiosi e camminatori appassionati pensate in collaborazione con il Circolo degli Esploratori di Sansepolcro, da fare al tramonto nei luoghi caratteristici e naturalistici dei comuni che ospitano gli spettacoli; ogni passeggiata si concluderà sul luogo in cui andrà in scena lo spettacolo.

Proseguono gli appuntamenti anche per il mese di settembre.

8-13 SETTEMBRE dalle ore 17.30 Sansepolcro Anfiteatro Campaccio

SCRUTANDO IL CIELO speriamo finisca presto poi torniamo a casa

Laboratorio gratuito finalizzato alla messa in scena

14 SETTEMBRE ORE 21.00

Sansepolcro, Anfiteatro Campaccio

MADRE CORAGGIO E I SUOI FIGLI

15 SETTEMBRE ORE 21.00 Monterchi Giardino Musei Civici Madonna del Parto

MADRE CORAGGIO E I SUOI FIGLI

18 SETTEMBRE ORE 19.00

Anghiari

Castello di Sorci

GIANNI SCHICCHI, UNICA OPERA BUFFA DI GIACOMO PUCCINI

19 SETTEMBRE ORE 19.00 Sansepolcro, Anfiteatro Campaccio

LA PAGINA PIU’ BELLA DEL MONDO

20 SETTEMBRE ORE 21.00 Sansepolcro Anfiteatro Campaccio

HEDY LAMARR, LE DONNE TRA GENIO E BELLEZZA

21 SETTEMBRE ORE 21 Pieve Santo Stefano Teatro G. Papini

LA CAMERIERA DI PUCCINI