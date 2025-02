Arezzo, 10 febbraio 2025 – Teatro Signorelli: doppio appuntamento con Sergio Rubini e Daniele Russo

Martedì 11 e mercoledì 12 febbraio tutto esaurito per «Il caso Jekyll»

La stagione del teatro Signorelli di Cortona è pronta ad ospitare un nuovo doppio appuntamento del 2025. Martedì 11 per gli abbonati del turno giallo e mercoledì 12 febbraio, per gli abbonati del turno verde, saranno di scena Sergio Rubini e Daniele Russo in «Il caso Jekyll», tratto dall’opera di Robert Louis Stevenson con adattamento di Carla Cavalluzzi e Sergio Rubini e con la regia di Sergio Rubini.

Quando Stevenson scrive Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde, Londra è una città povera, fumosa e pericolosa. L’ideale per lasciarsi contagiare dal noir e dal thriller. Ne Il caso Jekyll ci siamo svincolati dallo “strano”, dal tema filosofico del doppio, del confine tra il bene e il male, dal faustiano “andar contro le leggi divine”, temi di cui a prescindere è intrisa la materia, per dirigerci in un percorso investigativo, che accompagna per mano lo spettatore negli inferi, per farlo sbirciare nel mistero e nel terrore di una true crime story. Ci sono tutti gli elementi, ci si chiede “come sono andati i fatti?”. Ci sono delitti, c’è un investigatore a cui nessuno ha chiesto di investigare, che sprofonda in un caso prefreudiano di duplicazione delle personalità. Lo spettatore ha un vantaggio sull’investigatore, conosce i fatti, è lui il protagonista, colleziona i dettagli, esamina i dati e le ricostruzioni puntuali. Durante lo spettacolo poniamo degli interrogativi, il pubblico interpreta e cerca di comprendere la mente criminale, scopre la scena del crimine, alla ricerca di un senso. Assassini si nasce o si diventa? Quali sono i fattori che hanno portato Jekyll a scegliere di liberarsi e di liberare Hyde “che fin nel grembo tormentoso della coscienza questi gemelli antitetici dovessero essere in perenne tensione. Come fare, allora, a separarli?". Chi ha deciso di uccidere? Jekyll il buono o il malefico Hyde? Questa è la storia “di un’anima immonda che si manifesta al di fuori del bozzolo che la contiene”.

Il Teatro Signorelli è tutto esaurito in entrambe le date, in caso di rinunce dell’ultima ora, i posti che si libereranno saranno messi in vendita nelle rispettive serate alla biglietteria del teatro.

Per entrambi gli appuntamenti sono disponibili ancora dei biglietti, per informazioni telefonare allo 0575637274 o inviare un’email a [email protected]. La stagione del Teatro Signorelli è prodotta da Comune di Cortona, Accademia degli Arditi e Fondazione Toscana Spettacolo con il sostegno di Banca Popolare di Cortona, Fondazione Nicodemo Settembrini e Unicoop Firenze.