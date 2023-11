Teatro Necessario apre la rassegna di circo contemporaneo del Teatro comunale Mario Spina

Arezzo, 22 novembre 2023 – Inizia, domenica 26 novembre, alle ore 17, con la compagnia Teatro Necessario, la rassegna dedicata al circo contemporaneo per tutti al Teatro comunale Mario Spina di Castiglion Fiorentino. Tre appuntamenti domenicali da non perdere per far divertire sia i bambini sia gli adulti con la maestria e le diverse abilità degli artisti in scena. “Il cartellone dedicato al circo contemporaneo è una parte importante e significativa della nuova stagione del Teatro Mario Spina: un’occasione di assoluto spessore per immergersi in nuovi mondi e conoscere linguaggi teatrali sempre diversi che, ci auguriamo, i tanti appassionati di teatro sappiano cogliere” dichiara l’assessore alla Cultura del Comune di Castiglion Fiorentino, Massimiliano Lachi.

Appuntamento quindi domenica 26, quando Leonardo Adorni, Jacopo Maria Bianchini, Alessandro Mori, diretti da Mario Gumina, saranno in scena in Nuova Barberia Carloni, uno spettacolo divertente, allegro e fantasioso, che va in scena da oltre 10 anni sia in Italia che all’estero, con repliche dall’Estremo Oriente al Sud America. Lo spettacolo ricrea l’atmosfera di settant’anni fa, quando la barberia era il ritrovo preferito dei signori e il barbiere intratteneva i suoi ospiti. Sciamani, dottori, artisti del cuoio capelluto determinati a curare, a suon di lozione, qualunque problema, i tre barbieri musicisti ostentano orgogliosi il proprio talento, certi che il cliente uscirà rigenerato nel corpo ed elevato nello spirito. Teatro Necessario nasce nel 2001, produce e diffonde spettacoli di circo contemporaneo, scardinando i confini tra circo e teatro. Numerosi i premi vinti, sia in Italia che all’estero.

La Compagnia Dekru porterà in scena, domenica 17 dicembre, Anime leggere. Dall’Ucraina lo show che ha riscritto i canoni del mimo, portando in scena un viaggio nell’avventura della vita tra poesia e comicità. Un circo pieno di risate, una tranquilla giornata lavorativa stravolta dal blocco di un ascensore, una gara olimpica, un rutilante susseguirsi di sketches sugli imprevisti quotidiani che compongono il ritratto dell’uomo contemporaneo. Pluripremiato quartetto di mimi ucraini, vincitori al Festival Mondiale del Circo di Mosca e al Festival di Clown e Mimi di Odessa i Dekru sono considerati gli eredi spirituali di Marcel Marceau.

Conclude la programmazione, domenica 14 gennaio, Madame Rebiné con La burla. All’interno di un negozio di giocattoli, i tre vecchi gestori - Andrea Brunetto, Max Pederzoli, Alessio Pollutri - si scontrano con il problema del calo degli incassi, della poca affluenza e dei cambiamenti troppo veloci. Una storia semplice, poetica e divertente, raccontata attraverso la magia del circo, che trova il suo habitat naturale nel gioco e nella fragilità della vita. Madame Rebiné è una compagnia nata nel 2011 a Toulouse. Dal 2021 ha sede a San Quirino (PN) e dal 2022 è sostenuta dal Ministero della Cultura come impresa di produzione di circo contemporaneo Under 35.