Teatro, danza, musica e incontri Un festival a base di metamorfosi

SAN GIMIGNANO (Siena)

All’ombra delle torri di San Gimignano torna, dal 3 al 5 agosto, "Orizzonti Verticali - Arti sceniche in cantiere" edizione 2023, l’undicesima, sottotitolo "Aurora della metamorfosi". Una tre giorni di teatro, danza, musica, incontri, performance, installazioni e presentazione di libri dedicati al tema del mutare sulla scia della continuità guardando oltre con un tesoretto di esperienza di dieci anni. Direzione artistica di Patrizia de Bari e Tuccio Guicciardini. Cambiamento, trasformazione, metamorfosi sono le basi del progetto "Sentieri di carta" che la compagnia Giardino Chiuso ripropone dopo l’esperienza del 2020. "Arrivano sempre i momenti che suggeriscono una riflessione - spiegano i direttori artistici - e conseguentemente arriva sempre, prima o poi, il momento di una metamorfosi, necessaria e non procrastinabile". Solo tre giorni ma con un programma davvero denso.

Collateralmente al palcoscenico installato al centro di Piazza del Duomo si snoderanno tre eventi principali Il 3 agosto sarà presentato "Peaceful Places" di Margherita Landi e Agnese Lanza, dalle 19 alle 21 in Piazza Duomo. La performance è stata l’ispirazione della stesura del progetto "Abbraccia un Borgo" fresco vincitore del bando Pnrr Tocc, che sarà il precursore di un percorso più ampio e articolato, della metamorfosi che Orizzonti Verticali si appresta a compiere nel 2024. Il 4 agosto, alle 21,30 nel Palazzo della Propositura di Piazza Pecori, sarà di scena "Apocatastasi" di Teatro Akropolis, che mostra con il linguaggio del mito, e negando il principio di identità, l’immagine della nascita e della rinascita, la natura oscura di un processo di trasformazione continuamente in atto.

Chiuderà il 5 agosto, alle 21,30 in Piazza Pecori, un concerto per quattro violoncelli dell’Accademia Musicale Chigiana a cura del Maestro Antonio Meneses. Le tre giornate si articoleranno anche in altri momenti: il 4 e 5 agosto alle 11 alla Galleria Continua in Via del Castello 11, sono programmati due incontri con gli artisti Margherita Landi e Agnese Lanza (4 agosto) e gli artisti di Teatro Akropolis (5 agosto). Il 3 agosto dalle 21 alle 22,00 e il 4 e 5 agosto dalle 12,30 alle 19 in Piazza Duomo, performanceinstallazione "Sentieri di carta". Il 4 e 5 agosto dalle 19 alle 19,30 in Piazza Duomo performancedanza "Bianchisentieri_Aurora" di Giardino Chiuso. Alla Rocca di Montestaffoli saranno presentati due libri il cui focus è la danza. Il 4 agosto alle 19,30 "I capolavori di Shakespeare a passo di Danza" di Francesca Camponero.

Il 5 agosto alle 19,30 "Firenze, Novecento" a cura di Valentina Gensini con un contributo di Marinella Guatterini. Presenti le autrici. Dalle 19 fino alle 24 alla Rocca di Montestaffoli punro ristoro "RistOV". A cura di Giardino Chiuso in collaborazione con Fondazione Fabbrica Europa, con il contributo di Regione e Comune.

Ludovica Criscitiello