Arezzo, 18 giugno 2024 – Tanti appuntamenti d’estate alla biblioteca la Ginestra di Montevarchi. GIUGNO-LUGLIO 2024

(Sala Filanda, 2° piano - accessibile con ascensore)

inizio proiezioni: ore 10

CINE-Ginestra

i mercoledì del cinema in biblioteca

Filone: COMMEDIE

Mercoledì 26 giugno

Pane e tulipani (regia di S.Soldini, durata 105 minuti)

Licia Maglietta è la "casalinga pescarese" che durante una triste gita in corriera rimane per strada e finisce a Venezia. Cambiando per sempre la sua vita.

Mercoledì 10 luglio

Il concerto (regia di R Mihaileanu, durata 120 minuti)

Andreï Filipov è un direttore d'orchestra deposto dalla politica di Brežnev e che troverà un'inaspettata occasione di riscatto a Parigi trent'anni dopo..

Mercoledì 24 Luglio

Pranzo di Ferragosto (regia di G. Di Gregorio, durata 75 minuti)

Gianni è costretto, suo malgrado, a dare asilo a tre anziane signore nell'appartamento che divide con la madre. Tra capricci, ripicche e smemorataggini si avvia a preparare per tutte il pranzo di Ferragosto.

LUGLIO 2024

(Sala Filanda, 2° piano - accessibile con ascensore)

inizio proiezioni: ore 10

CINE-Ginestra

i mercoledì del cinema in biblioteca

Filone: ANIMAZIONE

Mercoledì 3 Luglio

Il re Leone (regia di R. Allers e R. Minkoff, durata 87 minuti)

Simba, un giovane leone dovrà prendere il posto di suo padre Mufasa come re, ma dopo che il suo perfido zio Scar uccide il fratello, il principe deve impedirgli di conquistare le Terre del Branco e vendicarlo.

Mercoledì 17 Luglio

L'era glaciale 3 - L'alba dei dinosauri (regia di C. Saldanha, durata 91 minuti)

Manny e Ellie stanno per avere un bambino e la novità sembra sconvolgere qualche equilibrio.

Mercoledì 31 Luglio

Up (regia di P. Docter e B. Peterson, durata 104 minuti)

La storia di un uomo dei palloncini in cerca di avventura con la sua casa volante e di un ragazzino esploratore.

Segnate in agenda e ricordatevi di prenotare. Vi aspettiamo!

Iniziativa gratuita. Posti limitati, su prenotazione.

Per informazioni e prenotazioni:

CIRCOLO DI LETTURA GINESTRA

Giovedì 20 giugno, ore 17.30

Sala Storie d'Oggi (piano terra)

A giugno 2024 Aperibook - il club del libro di Ginestra propone la lettura di

"La casa degli spiriti" di Isabel Allende

(Feltrinelli, 1983)

L'amore, la magia, il mistero, i sogni si mescolano alle violenze e agli orrori della guerra cilena che portò all'ascesa di Pinochet. Una saga familiare del nostro secolo in cui si rispecchiano la storia e il destino di tutto un popolo. Un grande affresco che, per fascino ed emozione, può essere paragonato, nell'ambito della narrativa sudamericana, soltanto a Cent'anni di solitudine di García Márquez.

Alle Tre Marie, splendida tenuta di proprietà di Esteban Trueba, si intrecciano le passioni dei diversi protagonisti: Clara, la moglie del proprietario, trascorre un'esistenza avvolta nei ricordi; Férula, sorella di Esteban, dedica la sua vita agli altri; Blanca è innamorata di un servo del padre, Pedro, che avrà parte nella guerriglia della rivoluzione; Alba, la nipote, dovrà invece affrontare la dittatura mentre Esteban scoprirà, proprio a causa dei tragici eventi politici del suo paese, di amare innanzitutto la sua famiglia.

Ogni mese il gruppo di lettura di Ginestra invita chiunque voglia partecipare

ad incontrarsi in biblioteca per discutere insieme di un libro,

scambiarsi idee e consigli di lettura e

concordare cosa leggere il mese successivo!

Un gruppo eterogeneo dai 18 anni in su

a cui piace leggere libri spaziando tra generi diversi.

Chiunque può partecipare (anche senza aver terminato la lettura!),

cosa aspettate ad unirvi a loro?

Per segnalare l'interesse a partecipare e avere maggiori informazioni,

compresa la disponibilità dei libri scelti:

BIBLIOCOOP

via dell’Oleandro, 37 (spazio soci Unicoop.fi)

ORARIO APERTURA PUNTO PRESTITO: giovedì 10.00-12.30 e venerdì 16.30-19.00

Martedì 25 giugno, ore 18.00

Bibliocoop - via dell’Oleandro, 37 (spazio soci Unicoop.fi)

CIRCOLO DI LETTURA BIBLIOCOOP

Questo mese il circolo propone la lettura

un altro romanzo dell’autrice di Cambiare l'acqua ai fiori

"Tre" di Valérie Perrin

(E/O 2021)

Valérie Perrin ha il dono di cogliere la profondità insospettata delle cose della vita. Seguendo il filo di una vicenda struggente e implacabile, l'autrice ci trascina al cuore dell'adolescenza, del tempo che passa e separa.

«Mi chiamo Virginie. Di Nina, Adrien ed Étienne, oggi Adrien è l’unico che ancora mi rivolge la parola. Nina mi disprezza. Quanto a Étienne, sono io che non voglio più saperne di lui. Eppure fin dall’infanzia mi affascinano. Sono sempre stata legata soltanto a loro tre».

1986. Adrien, Étienne e Nina si conoscono in quinta elementare. Molto rapidamente diventano inseparabili e uniti da una promessa: lasciare la provincia in cui vivono, trasferirsi a Parigi e non separarsi mai. 2017. Un’automobile viene ripescata dal fondo di un lago nel piccolo paese in cui sono cresciuti. Il caso viene seguito da Virginie, giornalista dal passato enigmatico. Poco a poco Virginie rivela gli straordinari legami che uniscono quei tre amici d’infanzia. Che ne è stato di loro? Che rapporto c’è tra la carcassa di macchina e la loro storia di amicizia?

Valérie Perrin ha il dono di cogliere la profondità insospettata delle cose della vita. Seguendo il filo di una vicenda struggente e implacabile, l’autrice ci trascina al cuore dell’adolescenza, del tempo che passa e separa.

L’autrice

I romanzi precedenti di Valérie Perrin, Il quaderno dell’amore perduto e Cambiare l’acqua ai fiori, sono stati successi mondiali. Tradotti in una trentina di paesi, hanno venduto oltre due milioni di copie. Con Il quaderno dell’amore perduto Valérie Perrin ha vinto nel 2018 il Prix Choix des Libraires e con Cambiare l’acqua ai fiori il Prix Maison de la Presse nel 2018 e il Prix des Lecteurs du Livre de Poche nel 2019.