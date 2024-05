Streetfood dal 10 maggio la vera cucina di strada sempre presente a Chiani

Arezzo, 2 maggio 2024 – Dal 10 maggio e dal lunedì al venerdì Streetfood, quello con la tendina, torna protagonista presso la trattoria La Casina del Ponte a Chiani (AR) e vi stabilisce il suo Quartier Generale e cucina di strada permanente. “Ho ideato per primo nel 2010 l’evento Streetfood in Italia innescando un fenomeno sociale - spiega Ricciarini - dopo 4-5 anni il tema si è inflazionato sempre più rendendo il cibo di strada solo un volano per sostegno di ambulanti e organizzatori e non più una cultura che generi cultura come ho fatto con l’associazione portando turismo e attirando stampa e telecamere in siti di interesse nella città toccate dai nostri tour di eventi. Sono orgoglioso dei traguardi raggiunti facendo anche da talent scout di “artigiani del gusto di strada” oggi sulla cresta dell’onda. Oggi non è più una novità l’evento sul tema, pur attraendo pubblico nei weekend. Ora riporto i cibi di strada, quelli storici e più autentici fino alle loro origini cucinandoli a Chiani” I Cibi di Strada alla Casina del Ponte - Presso il locale viene allestita un’area permanente e l’Associazione Streetfood vi stabilisce il suo Quartier Generale. I cibi di strada proposti per ora sono di Arezzo e Toscana: Panino con Lampredotto, Rocchi e Pulezze (Salsicce e cime di rapa), panino con Porchetta di Monte San Savino. Poi una novità che parla di territorio: la Focaccia della Chiusa, una sorta di schiacciata ripiena con i salumi più vari il cui nome deriva proprio dalla Chiusa dei Monaci che narra la storia del territorio. Chiani è una frazione del Comune di Arezzo, lungo il Sentiero della Bonifica che corre lungo il Canale Maestro della Chiana, canale artificiale realizzato da Chiusi (SI) a Rondine (Arezzo) nel corso di secoli a partire dal ‘500 per la bonifica della Valdichiana Aretina e Senese. La Trattoria la Casina del Ponte si trova in uno snodo di vie di comunicazione e qui ha ragione di affermarsi nuovamente il cibo di strada come cultura. La Storia - Massimiliano Ricciarini, titolare de La Casina del Ponte e storico presidente dell’Associazione Streetfood dopo ricerche sui cibi di strada da un Master Universitario di turismo enogastronomico nel 2003-2004 ha proseguito le ricerche e sviluppato un progetto con marchio Streetfood, quello con la tendina e il sito internet nel 2005 e i profili social per poi fondare l’Associazione nel 2008 e iniziare il format di eventi Streetfood nel 2010 da Marciano della Chiana (AR) e arrivando a circa 40 eventi all’anno in Italia e in Costa Azzurra con Ambasciata e Consolato Italiano a Montecarlo (Principato di Monaco) e Nizza (F). In 20 anni ha fatto conoscere i cibi di strada agli italiani su carta stampata, reti tv, internet e social e ha sviluppato turismo anche in comuni italiani meno conosciuti, ha creato un indotto e lo ha ampliato a livello esponenziale.