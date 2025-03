Steve La Chance ospite de La Maison della Danza

Arezzo, 7 marzo 2025 – “Che cosa posso dire? Ho conosciuto Steve La Chance a Fantastico 6. Un ballerino straordinario già allora con un curriculum professionale importante. Oltre che emergere come primo ballerino, si è affermato come coreografo e insegnante in numerosi stages e come giudice in Concorsi Nazionali ed Internazionali. In Italia è entrato nei cuori dei suoi fan grazie alla televisione confermandosi poi come insegnante della LaChance Ballet School” esordisce Roberto Scortecci direttore artistico de La Maison della Danza di Arezzo.

Steve La Chance sarà ospite della scuola di danza diretta dal Maestro Scortecci domenica 30 marzo 2025 per una attesissima masterclass di danza moderna.

Due lezioni da 90 minuti: una per la fascia di età 10/14 anni ed una per over 14 anni.

Steve La Chance nasce nel 1961 a Subic Bay, una base militare americana nelle Filippine per poi trasferirsi a Los Angeles.

Inizia a studiare danza a cinque anni sotto la guida della madre, Paula Morgan, insegnante di danza e coreografa.

A tredici anni riesce ad entrare nella rinomata scuola American Ballet Theatre.

Due anni inizia a lavorare come professionista in una tournée teatrale con Juliet Prowse che lo terrà impegnato nei migliori teatri del mondo.

A 17 anni inizia a lavorare con il coreografo Bob Fosse: è in tour con Dancing e All that Jazz - Lo spettacolo continua.

Tra gli spettacoli a cui ha preso parte da ricordare anche Can Can con Zizi Jeanmaire e Roland Petit e Sette spose per sette fratelli.

Negli anni Ottanta partecipa a tre film musicali: Breakin, Girls just want to have fun e Dance Academy.

Steve appare come ballerino nella seria televisiva di successo Solid Gold.

Balla in numerosi video musicali e in seguito proprio ad un video girato per Grace Jones viene notato da Pippo Baudo, che lo vuole per i suoi spettacoli.

È il 1985, e Steve La Chance esordisce nella televisione italiana con Fantastico 6 condotto da Pippo Baudo, dove ha come partner Galyn Gorg , insieme ad un'altra coppia di ballerini formata da Lorella Cuccarini e Manuel Franjo.

Seguiranno altri programmi televisivi di successo, tra cui Sandra e Raimondo Show, Festivalbar, Telegatti e Fantastico 9 con Enrico Montesano e Anna Oxa.

Lavora anche con Heather Parisi in diverse trasmissioni televisive, come Stasera Lino del 1989 e Serata d’onore.

Nel 1991 è primo ballerino e coreografo nella serata di gala della consegna degli Oscar a Hollywood.

Nel 1994 fa parte del corpo di ballo de La sai l’ultima? programma di Pippo Franco.

L'ultima trasmissione televisiva in cui lavora come ballerino è In famiglia in coppia con Mia Molinari.

Dal 2002 al 2010 ricopre il ruolo di insegnante di danza jazz all'interno della famosa scuola di arti sceniche televisiva Amici di Maria de Filippi.

È inoltre intensa la sua attività di docente di danza modern jazz in tutto il territorio italiano, in collaborazione con l'I.D.A. (International Dance Association), che ha sede a Ravenna.

Per I.D.A. Steve La Chance è Direttore Artistico di corsi di specializzazione per insegnanti e ballerini professionisti, nonché stage di perfezionamento aperti ai giovani danzatori.

Il corpo docente che lo affianca in questo progetto è composto dai più noti volti del mondo della danza e spazia dal jazz, al classico, al contemporaneo, all'hip-hop con corsi integrativi di tecnica e pilates.

Anche la madre Paula Morgan insegna nel corso di alcuni stage.

Inoltre, ricopre già da qualche anno il ruolo di Direttore Artistico presso l'IDA Ballet Academy di Ravenna, una scuola professionale biennale per chi aspira a diventare ballerino professionista.

Il 26 ottobre 2008 apre ufficialmente il Centro di Formazione alla Danza LaChance Ballet a Roma Nord, scuola che oggi è un punto di riferimento per molti giovani che studiano per intraprendere la professione di danzatori o di Musical performer.

Da molti anni è Direttore Artistico degli Eventi internazionali come Europa in Danza e LaChance Dance Competition.

Dal 2023 ha aperto LaChance Arts School, un Liceo Coreutico divenuto subito Paritario, riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Il Maestro LaChance è un artista globale che ha contribuito a diffondere la passione per la danza in tutto il mondo. La sua carriera è un esempio di talento, dedizione e passione per l’arte della danza.

“Sono davvero molto felice che Steve La Chance abbia accolto il mio invito. Per La Maison della Danza è un privilegio grande poter proporre uno stage modern con uno dei ballerini e coreografi piu’ famosi in Italia. Due lezioni da 90 minuti: una per la fascia di età 10/14 anni ed una per over 14 anni” puntualizza Roberto Scortecci visibilmente emozionato.

