Stagione Concertistica Internazionale, secondo concerto a Casa Bruschi

Arezzo, 11 aprile 2023 – Dopo il grande successo del primo concerto con protagonista il violista russo Fedor Rudin la Stagione Concertistica Internazionale organizzata dalla Fondazione Ivan Bruschi continua venerdì 14 aprile con il secondo appuntamento che sarà all'insegna dei capolavori della musica barocca.

La Sala degli Angeli della Casa Museo ospiterà l'Ensemble Sezione Aurea, famoso gruppo di musicisti che si esibisce su strumenti originali, vincitore di numerosi premi importanti etichette europee discografiche. Solisti della serata Roberto Pasquini, apprezzato flautista a livello nazionale nonché direttore artistico del Festival, e il violinista Luca Giardini, fondatore di Sezione Aurea e virtuoso, che ha collaborato con i più importanti ensembles di musica barocca attivi nel mondo: Europa Galante, Accademia Bizantina, Complesso Barocco, Ensemble Zefiro Modo Antiquo, La Venexiana, The Orchestra of the Age of Enlightenment.

"Con Sezione Aurea porteremo alla Stagione Concertistica della Casa Museo Bruschi, i migliori musicisti in Italia di musica barocca, la cui interpretazione dei brani è sempre basata sulle fonti musicali, sullo studio dei trattati e dei documenti dell’epoca"- dichiara il Maestro Roberto Pasquini - "L'Ensemble ha ottenuto anche riconoscimenti a livello internazionale, quello che a me entusiasma e colpisce maggiormente è la loro capacità di comunicazione con il pubblico. La musica antica lo è solo nel nome, è capace di emozionare e stupire gli ascoltatori di oggi.”

Nel repertorio della serata dei veri capolavori del settecento europeo: la Suite in si minore BWV 1067, il Concerto Brandeburghese n. 5 di J.S. Bach e il Concerto in mi minore di Telemann e il Concerto in re minore di C.P.E. Bach.

La Stagione Concertistica continuerà domenica 7 maggio con il flautista italiano Alberto Navarra, vincitore a 23 anni del Concorso Internazionale Carl Nielsen e membro della Karajan Accademy dei Berliner Philarmoniker.

Seguiranno i concerti della violoncellista Hayoung Choi (25 maggio), recente vincitrice del Concorso Internazionale Queen Elizabeth di Bruxelles e dei pianisti Alim Beisembayev (8 giugno) e Kevin Chen (29 giugno), rispettivamente vincitori dei Concorsi Internazionali di Leeds (Inghilterra) e Ginevra (Svizzera).

I concerti inizieranno alle 21, ad eccezione di quello previsto per il 7 maggio che sarà alle ore 18.

In prevendita presso la Casa Museo Ivan Bruschi biglietti delle singole serate, al costo di 12 euro a persona. Ricordiamo che l’ingresso consente una visita al museo nel giorno del concerto e nelle settimane successive per scoprire anche la mostra in collaborazione con la Fondazione Alinari e quella sulle Banconote della Shoah.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 0575354126 o scrivere a [email protected]